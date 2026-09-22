Lejos del universo Gran Hermano, Lisandro Navarro presentó su nuevo proyecto: “Es el amor más lindo que existe”

A tres años de su paso por Gran Hermano, Lisandro Navarro encontró un nuevo rumbo profesional que poco tiene que ver con el reality que lo llevó a la televisión. Aunque agradece las oportunidades que surgieron a partir de su participación en el programa de Telefe, hoy su presente está concentrado en otros desafíos y, especialmente, en un proyecto que nació de una necesidad muy personal.

Lisandro Navarro presentó su nuevo proyecto

Junto a su novia, Mili, el ex gran hermano decidió abrir Recreo perruno, una guardería canina ubicada en Canning. La idea surgió a partir de las dificultades que ambos tenían para encontrar un lugar donde dejar a sus seis perros durante las vacaciones y sentirse tranquilos con los cuidados que recibirían. Así, lo que comenzó como una búsqueda personal terminó convirtiéndose en un emprendimiento dedicado al bienestar de las mascotas.

La historia de la mascota que marcó a Lisandro Navarro

El amor de Lisandro Navarro por los animales comenzó en su infancia. Cuando nació, sus padres adoptaron una perra que lo acompañó durante 11 años y que se convirtió en una compañera fundamental de su niñez. Su muerte, sin embargo, fue un golpe que lo llevó a alejarse durante mucho tiempo de la posibilidad de volver a tener una mascota.

Lisandro Martínez es amante de los animales

La perra murió durante una Navidad, aturdida por los fuegos artificiales: “La encontramos muerta abajo de la camioneta”, recordó. A partir de ese momento, durante años no pudo abrirse nuevamente a la posibilidad de adoptar porque sentía que hacerlo implicaba dejar atrás aquel vínculo: “Pasaron muchos, muchos años. Era como que yo sentía que traicionaba la memoria de mi mejor amiga”, contó. Hasta que un día recibió la fotografía de una perrita que había sido abandonada en una veterinaria. Al verla, algo cambió: “cuando la vi dije que era el momento de abrirse al amor de nuevo”.

De tener seis perros a crear una guardería en Canning: el proyecto de Lisandro Navarro

Con el tiempo, los animales volvieron a ocupar un lugar central en su vida. Actualmente, Lisandro Navarro y Mili comparten su casa con seis perros, una convivencia que incluso trasladaron al nuevo proyecto que decidieron poner en marcha juntos: “Este proyecto nació más de una necesidad que de una idea. La realidad es que, con Mili, mi novia, tenemos seis perros y sabemos lo difícil que es encontrar un lugar donde cuiden a tu perro como lo hace uno al momento de tomarnos vacaciones”, explicó.

La experiencia que habían tenido en otros lugares fue justamente el impulso para pensar en una alternativa diferente. Según contó, en algunas oportunidades sus perros regresaban sucios, con rastas y asustados. Por eso quisieron crear un espacio verde en el que pudieran correr, jugar y relacionarse con otros animales. El terreno elegido para instalar el emprendimiento tampoco estaba preparado para recibir mascotas: era un basural. El ex GH decidió poner manos a la obra para transformarlo y convertirlo en un espacio pensado especialmente para los perros: “Nuestra prioridad es que estén bien cuidados. Tampoco tienen forma de escaparse, lo que es una tranquilidad para sus dueños”, explicó.

El presente de Lisandro Navarro

Aunque su popularidad comenzó con Gran Hermano, Lisandro Navarro hoy transita un presente mucho más amplio. El reality quedó atrás y, además de estar al frente de la guardería, forma parte de Sex, el espectáculo de José María Muscari, donde tiene funciones previstas hasta el 20 de diciembre.

Recreo Perruno, el nuevo proyecto de Lisandro Navarro

Mientras explora nuevos caminos profesionales, Lisandro Navarro mantiene a los animales como una de las partes más importantes de su vida cotidiana. En su casa, incluso, hay una regla que no se discute: los perros pueden dormir con él y su pareja: “No me importa tener la ropa llena de pelos. Tenemos seis animales. Se nos fue de las manos. ¡Casi que no tengo lugar para acostarme! Es el amor más lindo que existe”, aseguró. Así, lejos de aquel universo que lo hizo conocido, el joven encontró en los animales un nuevo espacio para desarrollar un proyecto propio y, al mismo tiempo, darle un lugar central a una pasión que lo acompaña desde que era chico.