Lejos del periodismo, Nelson Castro volvió a la medicina: “Nunca dejé de ser médico”

A pesar de ser una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos, Nelson Castro es médico neurólogo y recientemente volvió a sus raíces al sumarse como voluntario a la asociación civil “Me regalás una hora”, que brinda atención médica gratuita en la parroquia Sagrado Corazón de San Justo.

Nelson Castro, uno de los periodistas más reconocidos del medio.

Durante la jornada, el periodista se puso nuevamente el guardapolvo y atendió a distintos pacientes que se acercaron al espacio en busca de asistencia médica y medicación. La experiencia lo llevó a recordar la importancia que la medicina continúa teniendo en su vida, aun después de más de cuatro décadas dedicadas al periodismo.

Nelson Castro volvió a ponerse el guardapolvo para atender a pacientes de forma gratuita

Con más de 40 años de trayectoria como neurólogo, Nelson Castro examinó a varios pacientes durante su jornada como voluntario. Entre ellos a un hombre, que quedó con secuelas luego de sufrir un ACV hemorrágico en 2023 y que contó las dificultades que atraviesa para acceder a sus medicamentos y continuar con su rehabilitación.

Nelson Castro volvió a la medicina en la parroquia Sagrado Corazón de San Justo.

El periodista también atendió a una mujer de 82 años que necesitaba un ajuste en su medicación antihipertensiva. La asociación reúne a profesionales de distintas especialidades, entre ellos kinesiólogos, podólogos, nutricionistas, clínicos y cardiólogos, que ofrecen parte de su tiempo para asistir a personas que no pueden afrontar los costos de una consulta o de sus tratamientos.

La emoción de Nelson Castro al regresar a la medicina

La experiencia movilizó a Nelson Castro, quien explicó qué significa para él poder volver a ejercer la profesión en un ámbito solidario. “Es algo que a uno lo llena por dentro de una forma que no te puedo explicar. El corazón se te va pleno, más allá de lo que vos sentís, en el otro también”, expresó.

Nelson Castro como voluntario en “Me regalás una hora”

Luego, destacó el trabajo de los profesionales que participan de la iniciativa y el vínculo que se genera con quienes llegan en busca de ayuda: “Qué placer volver a ejercer la medicina en un ámbito tan conmovedor como este, acompañando a médicos que hacen el bien, escuchando y atendiendo a gente humilde que viene aquí esperando encontrar la solución para su problema de salud, los medicamentos y, fundamentalmente, afecto y comprensión”, señaló.

La extensa trayectoria de Nelson Castro en los medios

Nelson Castro se graduó de médico con honores en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Neurología. Además, realizó una especialización en periodismo médico en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos. Aunque con el paso de los años su carrera se volcó definitivamente hacia los medios, nunca dejó completamente de lado su profesión.

Nelson Castro tiene una gran trayectoria en los medios

Su recorrido periodístico comenzó a finales de los años 70 en el ámbito deportivo, pero rápidamente se consolidó en el análisis político y general. Condujo durante dos décadas El Juego Limpio en TN y tuvo una extensa trayectoria en radio. Actualmente Nelson Castro está al frente de Telenoche y de El Corresponsal, desde donde también cubrió conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y los enfrentamientos en Medio Oriente. Sin embargo, esta oportunidad le permitió volver a conectar con una faceta que, pese a los años de exposición pública, siempre permaneció presente.