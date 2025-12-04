El rotundo cambio de look de Mica Tinelli: de un rubio clásico al balayage que será tendencia este verano

Mica Tinelli compartió en su cuenta de Instagram un nuevo cambio de look que anticipa una de las tendencias más fuertes del verano. La hija del conductor apostó por una renovación que respeta su estilo rubio pero lo lleva a una versión más fresca, luminosa y con un acabado de alto impacto visual. El resultado no tardó en viralizarse y convertirse en referencia para quienes buscan una transformación sutil, elegante y perfecta para los meses más cálidos.

Mica Tinelli eligió la técnica de color que será tendencia esta temporada

El cambio se realizó en una sesión de peluquería donde la empresaria se dejó llevar por una técnica que vuelve con fuerza: el balayage. Este método, que crea un efecto degradado y natural, permite sumar luz sin perder profundidad, aportando un brillo dinámico que acompaña el movimiento del pelo. En las fotos que compartió, se ve un acabado impecable, con mechas finas, fundidas y estratégicamente distribuidas para lograr un resultado moderno sin caer en los contrastes bruscos de temporadas pasadas.

Mica Tinelli

La mayor de las Tinelli ahora luce un balayage cálido, con reflejos dorados y líneas de luz distribuidas de forma más libre. Los mechones más claros se concentran en el contorno del rostro, generando un efecto “sun-kissed” que ilumina inmediatamente la expresión. El largo se mantiene, pero el volumen adquiere más protagonismo gracias a la textura que deja la nueva coloración. El tono se vuelve más vibrante, con una mezcla armónica entre rubio manteca, dorado suave y algunos matices beige que potencian la naturalidad.

El "antes" del pelo de Mica Tinelli

Antes Micaela lucía un rubio frío y homogéneo, con un corte largo y capas sutiles que enmarcan el rostro. El estilo transmite prolijidad y una estética clásica, muy alineada a lo que ella acostumbraba a usar. El peinado, ligeramente ondulado, muestra un color parejo desde la raíz hasta las puntas, lo que evidencia un trabajo previo de mantenimiento regular para conservar la tonalidad

Mica Tinelli

Ahora, con el nuevo look recién estrenado, Mica Tinelli luce un rubio iluminado que se alinea por completo con las tendencias de la temporada. La combinación de mechas delicadas, destellos dorados y una transición natural hacia las puntas convierte este look en una apuesta segura para quienes buscan renovar su estilo sin perder autenticidad. Su elección refuerza por qué el balayage vuelve a posicionarse como uno de los favoritos del verano: facilita el brillo, suaviza los rasgos y ofrece una frescura que acompaña perfectamente el clima y el ritmo de los próximos meses.

