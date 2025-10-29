Adiós al negro clásico: Antonela Roccuzzo y Lionel Messi marcan la nueva tendencia de pareja con looks coordinados

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi apostaron por una combinación elegante y relajada que confirma la nueva moda entre los famosos: los looks de pareja coordinados, con colores neutros y un aire veraniego irresistible.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi le dicen adiós al negro y marcan la tendencia que predomina en las parejas famosas

Durante una velada al atardecer, Antonela deslumbró con un vestido negro largo con brillos dorados, escote profundo y falda fluida. El diseño, de inspiración boho-chic, combinó sensualidad y frescura, ideal para una noche frente al mar.

A su lado, Messi apostó por un look descontracturado pero con estilo, con camisa rayada en tonos beige y blanco, pantalones amplios color arena y zapatillas blancas. La elección de ambos evidenció una coordinación perfecta: una paleta neutra, texturas livianas y un aire relajado que los volvió el centro de atención.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La clave del éxito de este look está en la simplicidad bien pensada: materiales livianos, tonos tierra y neutros, y prendas que priorizan la comodidad sin perder sofisticación. Este enfoque, que combina elegancia con naturalidad, será protagonista de la temporada primavera-verano, desplazando al negro total como sinónimo de glamour.

La tendencia “matchy couple” que conquista a las celebridades

Cada vez más parejas del mundo del espectáculo eligen vestir de forma coordinada, no necesariamente con el mismo color, sino dentro de una gama armónica que refleja conexión y estilo compartido.

Esta tendencia, conocida como “matchy couple”, tuvo sus primeros ecos en alfombras rojas internacionales y hoy se consolida como un fenómeno de moda global.

Victoria y David Beckham fueron pioneros en los 2000 con sus looks combinados.

Hailey y Justin Bieber la renovaron con una versión más urbana y minimalista.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ejemplo del matchy couple.

En Latinoamérica, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, o Camila Homs y José Sosa, también han mostrado outfits sincronizados en eventos públicos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se suman así a esta ola fashion, demostrando que la complicidad también puede expresarse a través del estilo.Con su apuesta coordinada, no solo confirman su conexión personal, sino que imponen una nueva forma de vestir en pareja: moderna, armónica y llena de estilo.

AM