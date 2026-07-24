Lionel Messi reveló qué es lo único que le gustaría cambiar de su vida: "La mayor parte de ser Messi es linda"

Lionel Messi abrió las puertas de su intimidad en una conversación con Martín Souto que permitió descubrir detalles de su historia más allá del fútbol. En ese espacio, el capitán argentino habló sobre su crecimiento, las exigencias que enfrentó desde niño y el rol fundamental de sus seres queridos. La charla dejó en evidencia cómo cada etapa de su vida estuvo acompañada por desafíos y momentos que definieron su carácter y su manera de vivir el deporte.

Lionel Messi contó qué es lo que menos le gusta de ser tan reconocido por su apellido

Lionel Messi compartió un momento de reflexión junto a Martín Souto en una charla que permitió conocer aspectos personales de su vida fuera de la cancha. El encuentro se desarrolló en Castelldefels en 2013, donde el jugador habló sobre su recorrido y las experiencias que marcaron su camino. Entre recuerdos de su infancia y la importancia de su familia, dejó ver cómo construyó una trayectoria que combina esfuerzo, dedicación y aprendizajes constantes.

Lionel Messi

Durante la entrevista para el canal Mundo Souto en YouTube, el astro argentino compartió reflexiones sobre su vida y su carrera. Allí, habló de cómo vive la fama y de lo que significa ser reconocido en todo el mundo. “Sí, obviamente es lindo ser Messi. Tiene su parte linda. Creo que la mayor parte de ser Messi es lindo. Por ahí hay momentos que me gustaría pasar desapercibido, caminar por la calle tranquilo, que es lo único que por ahí me gustaría hacer, pero por lo demás, la verdad que es muy lindo”, expresó.

Según contó, desde que era un niño la familia ocupó un lugar central en sus palabras. En la charla, Lionel Messi recordó el apoyo incondicional de sus padres y hermanos desde su infancia en Rosario, destacando especialmente la figura de su padre, Jorge Messi, quien siempre fue exigente y crítico. Esa dinámica lo impulsó a mejorar constantemente y a no conformarse, forjando desde niño una mentalidad competitiva: “Para mi viejo nunca jugaba bien. De chiquito hacía cuatro goles y no jugaba bien. Siempre tenía algo que decir”.

Celia Cuccittini, Lionel y Jorge Messi

En la misma línea, destacó que esas palabras siempre lo impulsaron a sacar su mejor versión de sí mismo. El sueño de jugar en Primera División estuvo presente desde sus primeros años. Incluso en partidos donde no se sentía conforme con su rendimiento, el futbolista nunca pensó en rendirse. Su traslado a Barcelona a los 13 años fue un desafío, marcado por la adaptación al idioma y a un nuevo entorno. Superó burlas iniciales por su acento rosarino y se sostuvo gracias al respaldo de su entorno más cercano, que lo acompañó en cada momento.

La paternidad y los vínculos que marcaron la vida de Lionel Messi

En la entrevista con Martín Souto, Lionel Messi también habló de su personalidad reservada y explicó que no le gusta hablar de sus cosas, ni siquiera con un psicólogo, y que prefiere procesar solo lo bueno y lo malo. La llegada de su primer hijo, Thiago, fue un punto de inflexión. El futbolista describió la experiencia como algo “inexplicable” y se mostró involucrado en cada aspecto de la crianza. Este rol reflejó cómo la familia sigue siendo su ancla principal y cómo la paternidad le dio una nueva perspectiva.

Lionel, Thiago y Mateo Messi

En el terreno competitivo, el jugador del Inter de Miami reconoció que es “calentón” y que no soporta perder, ya sea en el fútbol o en videojuegos online. Las comparaciones con Pelé y Maradona lo motivaron, aunque siempre valoró especialmente el legado de Diego Maradona y el apoyo de figuras como Ronaldinho, que fueron clave en su integración al vestuario del Barcelona. Su compromiso con la selección argentina también fue tema de conversación.

A pesar de las críticas que recibió en sus primeros años con la albiceleste, Lionel Messi nunca dudó de su entrega y utilizó las adversidades como impulso. En este sentido, destacó el reconocimiento de sus seguidores y su familia. En un tramo de la entrevista, compartió una anécdota que refleja la magnitud de su reconocimiento mundial: “Hasta mi sobrinito me dice Messi, Messi. Yo le digo vos también sos Messi. Sí, sí, pero vos sos Messi”. Con esa frase, dejó en claro cómo incluso en su entorno más cercano su presencia se mezcla en su día a día.

Lionel Messi dejó en claro en aquella conversación con Martín Souto que, más allá de los logros deportivos y del reconocimiento mundial, lo que sostiene su vida son la familia y los recuerdos que lo acompañan desde su infancia en Rosario. Sus palabras reflejaron cómo cada etapa estuvo marcada por el esfuerzo, la disciplina y el apoyo de los suyos, elementos que definieron su carácter y su manera de vivir el fútbol. La reflexión sobre lo que cambiaría de su día a día mostró un costado personal que se suma a la imagen del astro argentino.

VDV