A 5 años, se conoció el verdadero motivo de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra 

Tini Stoessel y Sebastián Yatra son una de las parejas más recordadas de la industria musical. Los artistas se conocieron en pleno ascenso de sus carreras y pasaron de ser amigos a novios. Una relación que cosechó fanatismo en todo el mundo y que duró sólo un año. Pese al breve tiempo que compartieron, Tini y Yatra lanzaron canciones juntos, asistieron a eventos tomados de la mano y hasta protagonizaron campañas con reconocidas firmas. A 5 años de la ruptura, finalmente se dio a conocer la razón por la que decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

La química entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra fue inmediata. Se conocieron grabando la canción Quiero volver justo cuando él se convertía en la nueva estrella de la música pop por su hit Traicionera y ella comenzaba su camino solista. Un vínculo cercano que desde un principio levantó sospechas de romance porque ambos estaban solteros y se mostraban muy cerca.

De hecho, cuando el artista colombiano se presentó en Buenos Aires para brindar uno de sus primeros conciertos, la artista invitada fue la joven. Entre risas y miradas cómplices, él le robó un beso y comenzó a correrse el rumor de que eran pareja.

Finalmente, decidieron hacerlo público poco después. En abril de 2019, mediante unas imágenes donde se los ve abrazados que subieron ambos en sus cuentas de Instagram, blanquearon lo que ya todos sospechaban y desde ese entonces comenzaron a escribir un capítulo amoroso que tuvo de todo, desde temas y videoclips protagonizados por los dos hasta viajes románticos a México y Francia. Asimismo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra compartían su amor por la música, por lo que no dudaban en presentarse en importantes premios para seguir mostrando sus talentos.

A través de las redes sociales, se mostraron súper enamorados y felices. Por esta razón, la noticia de su separación en mayo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, sorprendió por completo a sus seguidores. La confirmación llegó a través de un comunicado conjunto en Instagram y luego de algunos rumores que ponía en duda la continuidad de su relación amorosa. En el posteo, los cantantes explicaban que la distancia en aquel momento había sido determinante pero que se separaban con el mismo cariño que los unió.

Sin embargo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra no volvieron a tener una amistad como la que tenían antes de ser novios, y hasta dejaron de mostrar que tienen un trato cordial. Esta actitud no pasó desapercibido y comenzaron a trascender supuestas versiones de infidelidad por parte del artista y con figuras reconocidas de la industria como Dana y Aitana. De hecho, con esta última mantuvo una relación tiempo después de la separación de Tini. Sin embargo, él se encargó de aclarar que no le fue infiel con ella y que su noviazgo inició cuando ya se encontraba soltero.

Lo cierto es que siempre quedaron dudas y especulaciones sobre qué fue lo que realmente pasó para que decidieran ponerle punto final a una historia que parecía salida de un cuento. Por esta razón, el propio Sebastián Yatra terminó con el misterio y decidió aclarar en una entrevista en GQ, edición que se lanzó en 2024, que la razón tuvo que ver con su edad y la inmadurez que tenía en aquel tiempo, por lo que no estaba listo para lo que estaba viviendo a nivel personal.

"Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, expresó con total sinceridad sobre su noviazgo con Tini Stoessel.

De esta manera, abrió su corazón y contó qué pasó, dejando en claro que fue él quien decidió terminar. Pese a los años que pasaron, los fans siguen recordando sus momentos juntos y esperan que algún momento vuelvan a estar juntos. No obstante, ella está a punto de casarse con Rodrigo De Paul mientras que él se encuentra separado de Aitana. En resumen, 5 años después se conoció que el verdadero motivo de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra tuvo que ver con que él no se encontraba preparado para seguir un vínculo amoroso que crecía al igual que su carrera artística.