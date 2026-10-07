El look de Thiago, Ciro y Mateo a tono en la despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo a su familia como protagonista de varios de los momentos más emotivos en el estadio Monumental. Antonela Roccuzzo acompañó al futbolista junto a Thiago, Mateo y Ciro, quienes estuvieron cerca de su papá durante una jornada cargada de homenajes.

En medio de las imágenes que dejó la noche, los tres hijos del capitán llamaron la atención por sus looks coordinados. Los chicos vistieron camperas deportivas de la selección argentina y estuvieron a tono no solamente entre ellos, sino también con Messi, quien llevó el mismo diseño.

El look de Thiago, Mateo y Ciro para acompañar a Lionel Messi

Thiago, Mateo y Ciro Messi acompañaron a Lionel Messi con una elección de indumentaria que tuvo a la selección argentina como protagonistas. Los tres llevaron camperas azul oscuro con cierre frontal y detalles celestes y blancos sobre las mangas. El diseño también cuenta con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino en dorado sobre el pecho, un detalle que se destaca sobre el tono oscuro de la prenda. Debajo, los chicos completaron la parte superior del conjunto con la camiseta Argentina, al igual que su padre.

La familia de Lionel Messi lo acompañó con looks a tono durante su despedida | créditos: Pablo Cuarterolo

Los hermanos lucieron camperas de diseño coordinado y mantuvieron una misma estética durante la ceremonia. La combinación de azul oscuro, celeste, blanco y dorado fue el elemento común de una elección directamente vinculada con los colores y símbolos del seleccionado. El detalle que completó la imagen estuvo en el propio capitán. Messi apareció junto a sus hijos con una campera del mismo diseño, por lo que el look compartido se extendió a los cuatro durante una noche especialmente significativa para la familia.

La indumentaria deportiva estuvo además en sintonía con el escenario y con el motivo de la jornada. Los chicos siguieron de cerca los distintos homenajes y protagonizaron varias de las postales familiares que dejó la noche en el Monumental.

La emoción de los hijos de Lionel Messi durante su despedida

Lionel Messi estuvo acompañado por Thiago, Mateo y Ciro durante algunos de los momentos centrales de la ceremonia. Más allá de la elección de indumentaria, las imágenes mostraron a los chicos atentos a los homenajes dedicados a su papá. La presencia de los tres sumó un componente familiar a una noche centrada en la extensa trayectoria del rosarino con la camiseta argentina. Sus hijos permanecieron cerca del capitán y volvieron a reunirse con él sobre el campo de juego.

La emoción de Lionel Messi junto a su familia | créditos: Pablo Cuarterolo

Thiago protagonizó una de las imágenes más emotivas al mostrarse conmovido durante la ceremonia. El mayor de los hermanos terminó abrazado al futbolista en una de las postales que dejó la noche, mientras Mateo y Ciro también permanecieron cerca de ambos. Antonela Roccuzzo completó la presencia familiar en el Monumental y acompañó a su marido y a sus hijos durante la jornada. La familia ocupó un lugar destacado en las imágenes de la despedida, tanto durante los homenajes como en el cierre.

Así, la elección de los tres hermanos quedó integrada al contexto de la noche: Thiago, Mateo y Ciro llevaron los colores de la selección argentina y compartieron el look con Lionel Messi, mientras acompañaban a su papá durante una jornada marcada por la emoción, el recuerdo y los homenajes.