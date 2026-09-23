Lionel Messi celebró junto a su hijo, Thiago, en Estados Unidos

A poco de comenzar una nueva década, Lionel Messi (39) volvió a celebrar un título y sumó una nueva conquista a una carrera que parece no encontrar techo. Esta vez, el festejo fue con el Inter de Miami, que se impuso por 2-0 ante el equipo Cruz Azul y se quedó por primera vez con la “Campeones Cup”, el trofeo que reúne a los campeones de la MLS y de la liga mexicana.

Lionel Messi celebró un nuevo título con el Inter Miami.

El festejo de Lionel Messi por un nuevo título

La noche tuvo, además, un significado especial para el capitán argentino: durante el encuentro convirtió su gol número 100 con la camiseta rosa, una cifra que se suma a la extensa lista de récords que acompañan su trayectoria. Así, una nueva marca personal quedó asociada a una celebración que terminó con copa y festejos sobre el campo de juego. Después del partido llegó uno de los momentos más esperados. Messi recibió la medalla de campeón y levantó el trofeo junto a sus compañeros, mientras las cámaras registraban cada instante de esa noche tan especial. Entre quienes participaron de la ceremonia estuvo David Beckham (51), copropietario del Inter, que fue el encargado de entregarle la medalla al ídolo argentino.

David Beckham y Lionel Messi

Pero, más allá de los números y los trofeos, la celebración tuvo como es habitual en él, su costado familiar. Messi se reencontró en el campo con sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), que se acercaron para compartir la alegría por el nuevo título. El abrazo con Thiago, el mayor, fue uno de los momentos más tiernos de la noche y mostró al Messi más relajado, lejos de la tensión de la competencia.

El emotivo abrazo de Lionel Messi y Thiago

Con esta nueva conquista, el Inter Miami suma otro capítulo a su historia reciente junto al argentino. Para Lionel Messi, en tanto, cada título parece tener todavía un sabor particular ya que continúa ampliando su colección de trofeos y, al mismo tiempo, construyendo junto a su familia los recuerdos que quedan detrás de cada celebración.