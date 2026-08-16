Así fue el Día del niño de Sarah Burlando: ositos, merienda con amigas y globos por todos lados

Para este Día del niño, Barby Franco y Fernando Burlando le prepararon una tarde más que especial a su hija Sarah Burlando. A través de sus redes sociales, la modelo abrió las ventanas de su privacidad y compartió todos los detalles de una merienda soñada, donde no faltaron los ositos, las amigas y los globos por todos lados. La celebración estuvo pensada especialmente para la niña de 3 años, que disfrutó rodeada de juegos, comida rica y mucho amor, en un ambiente que parecía sacado de un cuento de hadas.

Sara Burlando celebró el Día del niño rodeada de amigas y mucho color

Barby Franco siempre está atenta a cada detalle para que su hija Sarah Burlando tenga una infancia rodeada de amor y momentos inolvidables. Este domingo, la influencer volvió a demostrarlo a través de una serie de imágenes y videos que compartió en su cuenta personal de Instagram, donde mostró parte de la decoración y algunos de los momentos que protagonizaron la pequeña y sus amiguitas durante una tarde de juegos y merienda.

Sarah Burlando | Instagram

Para la ocasión, la familia Burlando-Franco ofició de anfitriona de un festejo más que especial para las infancias: el Día del niño. Es por eso que sus padres no escatimaron en detalles para crear una atmósfera mágica y llena de sorpresas para su pequeña heredera y ambientaron el comedor de su lujosa casa con una temática pensada en ositos y globos.

La decoración estuvo inspirada en un cuento encantado con estética campestre recreando los tradicionales bosques que forman parte de la historia de las princesas de Disney. La misma incluía una mesa de madera maciza oscura y larga. La superficie está y está decorada con un camino de seda color crudo, sobre el que se colocaron ramitas de hojas verdes, pequeños ositos de peluche y velas.

La vajilla y la cristalería también fueron parte de la puesta estética de la presentación fashionista. Cada una de ella estuvo cuidadosamente distribuida a lo largo de la mesa, compuesta por platos, copas de diferentes tamaños y servilletas en tonos neutros. También se destacaron los individuales tejidos, que reforzaron la estética rústica y artesanal. El candelabro estilo clásico y los velones en el interior de recipientes de vidrio le dieron un encanto especial, mientras que las sillas con tapizado que imita el pelaje de una vaca le sumaron una impronta campestre y original.

La decoración de Barbi Franco para celebrar el Día del niño | Instagram

El sector kids pensado especialmente para Sarah Burlando y sus amigas

A lo largo y ancho del comedor, se desplegaron globos con forma de estrellas y corazones en tonos rosa viejo y marfil. Para las más chiquitas, en la sala de estar se colocaron dos pequeñas mesas redondas en color blanco con sus respectivas sillitas donde Sarah Burlando disfrutó de una merienda con jugo de naranja y empanaditas caseras.

Merienda de Sarah Burlando con amigas | Instagram

De fondo, la ambientación también cobraba protagonismo con un sector especialmente destinado a los regalos, donde numerosas bolsas esperaban ser abiertas por sus pequeños dueños. El detalle se sumó a la decoración del festejo y aportó una cuota extra de magia e ilusión a una jornada pensada especialmente para Sarah. "Qué siempre seas muy feliz", escribió al pie de una foto en la que la niña se acerca a ella para mostrarle cómo se coloca un reloj digital.

Sarah Burlando | Instagram

Una vez más, la ambientación forma parte de la identidad de la familia de Barbi Franco y Sarah Burlando. Cada fecha o celebración especial, la modelo recurre a expertos en organizaciones de eventos para agasajar a los miembros de su familia y a sus invitados sin dejar nada librado al azar. Para este Día del niño, la temática incluyó ositos, muchos globos con formas y amigas de la mini influencer que compartieron con ella una jornada llena de ilusión y ternura.