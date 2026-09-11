De Sofía Solá y Lola Latorre a Lucía Celasco y Taína Gravier: los mejores looks de la noche Ibiza de Lovely Denim en Club 69

Una marca reunió a Sofía Solá, Lola Latorre, Lucía Celasco y Taína Gravier al lanzamiento de su nueva colección primavera verano. Para esta ocasión, las referentes de la moda apostaron por looks repletos de brillos, transparencias, texturas y prendas en tendencia.

Los looks trendy de Sofía Solá, Lola Latorre, Lucía Celasco y Taína Gravier

Lovely Denim recreó una noche de Ibiza sin salir de Buenos Aires y reunió a reconocidas celebridades e influencers en una celebración donde la moda fue una de las grandes protagonistas. El evento se realizó, este jueves 10 de septiembre, en Club 69, en el marco de una experiencia que combinó performance, fiesta y el espíritu de un viaje entre amigas.

La celebración contó con la presencia de figuras como Sofía Solá, Lola Latorre, Lucía Celasco y Taína Gravier, entre otras influencers. Bajo el concepto “Stories to Tell”, la firma presentó su propuesta Primavera-Verano, inspirada en todas aquellas historias que nacen durante los viajes con amigas: las fiestas, los atardeceres, las escapadas y esos momentos que luego se convierten en recuerdos para compartir.

Sofía Solá cautivó con prendas femeninas y casuales (Crédito: Miru)

Para la ocasión, cada una de las invitadas eligió prendas de la marca y construyó su propio estilo. Sofía Solá eligió una combinación donde el denim y las transparencias fueron los grandes protagonistas. La hija de Maru Botana llevó un short de jean de tiro alto, que combinó con una delicada prenda superior blanca de inspiración lencera y detalles de encaje.

Para completar el outfit sumó medias negras translúcidas y una campera clara de gran tamaño que llevó abierta y caída sobre los brazos. El calzado también tuvo protagonismo: eligió botas altas en color marrón, que aportaron una impronta más urbana y contrastaron con la paleta clara de la parte superior. Un cinturón oscuro y accesorios sutiles terminaron de completar un look que combinó prendas de inspiración femenina con otras más casuales.

Brillos y efecto metalizado: Lola Latorre y Lucía Celasco apuestan por el glamour

Lola Latorre eligió un vestido corto plateado con efecto brillante, de silueta al cuerpo y escote pronunciado. El diseño se destacó especialmente por su textura metalizada, que aportó una estética nocturna y festiva, ideal para la celebración. La hija de Yanina Latorre mantuvo el resto del look sencillo para dejar que el atuendo concentrara toda la atención. Su elección se alineó con el espíritu de la noche Ibiza: una prenda llamativa, pensada para una salida nocturna y capaz de convertirse en el centro de cualquier look.

Lola Latorre deslumbró con un jugado vestido repleto de lentejuelas y brillos (Crédito: Miru)

Lucía Celasco también apostó por el denim, aunque lo llevó en una versión más urbana y descontracturada. La joven lució short de jean, acompañado por un top de efecto metalizado que aportó luminosidad al conjunto. Por encima sumó una campera de jean cropped, generando un juego de texturas y capas que le dio personalidad al outfit. El conjunto se completó con calzado oscuro y medias, en una propuesta que mezcló prendas clásicas con detalles más llamativos.

Lucía Celasco con prendas denim y top efecto metalizado (Crédito: Miru)

Taína Gravier fue por una propuesta más sensual y bohemia, con el negro como protagonista. La hija de Valeria Mazza llevó un vestido corto de tejido calado, que dejó ver parte de la silueta y aportó un juego de transparencias. El diseño incorporó además detalles de textura y movimiento, mientras que en la cintura sumó un cinturón rojo con detalles metálicos, que rompió con el predominio del negro y se convirtió en uno de los accesorios destacados del outfit.

Taína Gravier con look bohemio total black y cinturón rojo (Crédito: Miru)

De esta manera, la celebración reunió a las jóvenes más vinculadas con la moda y las redes sociales y convirtió a Club 69 en el escenario de una noche inspirada en Ibiza, donde cada invitada encontró su propia manera de interpretar las tendencias de la nueva temporada. Los mejores looks estuvieron a cargo de Sofía Sola, Lola Latorre, Lucía Celasco y Taína Gravier, quienes se convirtieron en el centro de atención y se llevaron todas las miradas durante el evento.