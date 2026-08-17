Así es el living de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez: Estética glam, toques vintage y combinación de colores neutros con mostaza

El universo estético de las celebridades siempre genera una gran fascinación entre sus seguidores y fanáticos de la moda. En esta oportunidad, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, decide abrir las puertas de su hogar a través de una historia de Instagram casual frente al espejo. La joven influencer muestra un rincón clave de su propiedad que rápidamente acapara todas las miradas en las redes sociales.

Lucía Celasco mostró su living mediante las redes sociales.

Cada sector refleja una cuidadosa selección de objetos decorativos que marcan tendencia en el mundo de la decoración actual. Las decisiones estéticas de la nieta de Susana Giménez demuestran un claro interés por generar climas cálidos y modernos dentro de su vivienda. Este espacio privado revela cómo combina elementos de distintas épocas para lograr un balance visual único.

Lucía Celasco y un hogar con estilo glamoroso

El principal protagonista del espacio visualizado es un imponente espejo de pared con un marco ornamentado en acabado dorado. Este accesorio aporta una dosis indiscutible de elegancia clásica y amplía visualmente las dimensiones de la habitación de manera notable. La presencia de este elemento dialoga perfectamente con la luminosidad del ambiente y potencia la sensación de amplitud general.

Lucía Celasco eligió dos sillones estilo retro

Las paredes y cortinas en tonos neutros funcionan como un lienzo ideal para que este tipo de piezas se luzcan con absoluta libertad. La nieta de la diva nacional demuestra un gran criterio para seleccionar elementos reflectantes que multiplican la luz natural que ingresa por los ventanales. La atmósfera general adquiere así un brillo sutil que realza cada uno de los componentes decorativos seleccionados con esmero para la ocasión.

Los detalles vintage elegidos por Lucía Celasco

En el plano posterior destacan dos sillones individuales tapizados en un vibrante tono mostaza con un diseño orgánico. Estas piezas de asiento poseen una silueta redondeada que remite directamente al estilo retro de décadas pasadas. La elección de este color rompe con la monocromía del entorno y añade una cuota de calidez inigualable.

A través de una selfie en el espejo Lucía Celasco mostró su living.

El material textil aporta una textura suave que invita al descanso y eleva por completo la categoría visual del sector. Mediante la incorporación de estos sillones, el espacio adquiere un carácter distintivo que fusiona lo antiguo con lo moderno de manera equilibrada.



El centro de la escena descansa sobre una mesa ratona de estructura metálica transparente y diseño minimalista. Sobre su superficie conviven objetos de diseño contemporáneo, revistas de moda y elementos lúdicos que humanizan el espacio cotidiano. Debajo de este mobiliario se despliega una alfombra geométrica con líneas verticales en blanco y negro que aporta un gran dinamismo gráfico. La combinación de estos patrones geométricos con los muebles de líneas curvas consolida una propuesta ecléctica y sumamente atractiva.

Una alfombra a rayas y mesa de vidrio son los elegidos de Lucía Celasco.

El sello inconfundible de Lucía Celasco se refleja en la armonía entre lo clásico y lo vanguardista. Cada detalle seleccionado por la joven refleja una personalidad audaz que prioriza tanto la estética visual como la comodidad diaria en su residencia.