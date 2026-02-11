La estafa contra Luciano Castro y Martín Demichelis: la millonaria cifra en dólares que perdieron

Una vez más el nombre de Luciano Castro y Martín Demichelis vuelven a cobrar protagonismo mediático. Esta vez, lejos de los escándalos amorosos con sus exparejas, el actor y el dirigente se vieron envueltos en una presunta estafa inmobiliaria que los habría llevado a perder una millonaria cifra en dólares. Así lo dieron a conocer esta mañana en el programa de espectáculos Puro Show (Eltrece), donde brindaron todos los detalles, incluso hablaron de una deuda que tendría el exnovio de Griselda Siciliani con Flor Vigna.

Luciano Castro perseguido por la desgracia

Luego de haber perdido al “amor de su vida”, Luciano Castro vuelve a aparecer en la escena mediática gracias a los constantes reclamos de su expareja Flor Vigna. La cantante, en múltiples declaraciones, aseguró que el artista le debe una abultada suma de dinero debido a un préstamo que le facilitó para hacer un negocio inmobiliario. De acuerdo a lo que contó el panelista Matías Vázquez, “Castro se separa de Siciliani y aparece también en escena Flor Vigna. Ayer hablábamos de estas canciones de Flor Vigna, que lanza como dardos sobre la figura de Castro, y la acusación fuerte de que le prestó plata al Gordo, al querido Castro, y nunca se la devolvieron. No sé si hay más datos”.

Flor Vigna y Luciano Castro | Instagram

Fue en este momento en el que Angie Balbiani tomó la palabra y reveló sin pelos en la lengua abriendo el abanico de famosos implicados como víctimas en este supuesto delito: “La información que tengo yo tiene también que ver con esta propiedad que se compraba de pozo, en este fideicomiso en el que estaba involucrado Martín Demichelis”.

La millonaria cifra en dólares que perdieron Luciano Castro y Martín Demichelis

Tanto Luciano Castro como Martín Demichelis habrían decidido ampliar su patrimonio ante las ganancias por sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo una mala decisión los llevó a perder gran parte de sus ahorros, incluso, dinero que habrían pedido prestado. “Luciano Castro perdió plata en esa inversión también. No hubo retorno. A ver, la información que tengo respecto a montos, Martín Demichelis habría perdido 7 millones de dólares”, reveló la periodista quien evitó dar el nombre de la fuente que le aportó estos detalles.

En esta línea, la imagen de la ex Combate toma fuerza: “Lo que me dicen de Luciano Castro es que él habría perdido 400 mil dólares, que es más o menos lo que vale un piso”, detalló Angie. Asimismo, aportó: “La propiedad tenía diferentes departamentos dentro de un solo piso. Parece que él invierte ahí y todos confiaron en una persona que era de muchísima confianza”.

Martín Demichelis | Instagram

Durante el análisis de esta transacción inmobiliaria que terminó en problemas para el DT y el intérprete, Balbiani, sostuvo: “Hay posturas tomadas, porque por un lado dicen que Demichelis era socio, porque el terreno habría sido del padre de Evangelina, y la versión del lado de Demichelis es ‘a nosotros nos estafaron también’”. En este punto, la ex Rebelde Way realizó una comparación con el sueldo de un futbolista de élite para que se magnifique la cantidad de plata invertida. “Siete millones de dólares, por más de que seas futbolista, tardás muchísimo en hacerlos, y, es la mitad del sueldo de Icardi por ejemplo”, afirmó tajante.

Para la expareja de Griselda Siciliani esto repercutió en sus trabajos en diversas campañas publicitarias: “Bueno, yo espero ser asertiva con el número y lo que te quiero decir también es que a medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas empezaron a bajar”. Finalmente, el conductor Pampito lanzó: “Claro, porque nosotros ayer hablábamos un poco de cómo le va a deber plata Luciano Castro a Flor Vigna cuando Luciano Castro ha sido protagonista de miles de éxitos y sobre todo en la época buena, que se ganaba bien, en la ficción y más de las ficciones importantes que hizo, ganaba una fortuna”.

Aunque ni Luciano Castro ni Martín Demichelis han salido a confirmar o a desmentir estas versiones, en el ambiente del espectáculo ya circula esta teoría que salpica a la reputación de sus respectivas carreras e imagen públicas. Lo cierto es que, al parecer, Flor Vigna está dispuesta a ventilar -a través del arte- todas las situaciones traumáticas que vivió estando de novia con el creador de la frase "Hola, Guapa".

NB