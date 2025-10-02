Desde el 29 de septiembre, Morena Rial volvió a estar detenida luego de no cumplir los requerimientos de la Justicia, al recibir el beneficio de la excarcelación, otorgada en febrero pasado. En primera instancia, fue detenida y alojada en la Comisaría Séptima de San Isidro, pero en las últimas horas fue trasladada a un penal, la Unidad 51 de Magdalena.

Ya instalada en el penal en el que deberá esperar la determinación judicial sobre el acceso a una prisión domiciliaria, la hija de Jorge Rial ya habría realizado un pedido, de acuerdo a un derecho que tienen las reclusas: una visita higiénica.

El pedido de Morena Rial

La vida de Morena Rial dio un nuevo giro. La joven de 27 años ahora vive en un penal para mujeres, la Unidad 51 de Magdalena. Se trata de un penal Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicado en la localidad de Magdalena, a más de 100 km de Capital Federal, que aloja solamente a mujeres. Pese a que el abogado de la joven, Alejandro Cipolla, realizó el pedido formal de obtener la prisión domiciliaria para su cliente, la respuesta judicial podría tardar hasta un mes.

En este contexto, la hija de Jorge Rial comenzará el proceso de inserción en el lugar, siendo que la primera noche la atravesó aislada, para cuidar su integridad. Además, será asistida psicológicamente. Sin embargo, ya transcendió el primer pedido que habría realizado la joven, desde que se encuentra privada de su libertad.

"Hay un novio de Morena que ya pidió visitarla. Morena pidió eso, ver a una de las personas con la que últimamente se estaba vinculando afectivamente ya quiere agendar un viernes para reencontrarse con ella", contó Matías Vázquez en Puro Show (eltrece). Por el momento, el nombre del sujeto que estaría en pareja con la joven no trascendió.

Lo cierto es que las reclusas de la Unidad 51 pueden recibir visitas higiénicas los días viernes, mientras que los viernes y sábado pueden ver a sus familiares y amigos. Por este motivo, se especula que en el inicio del fin de semana la joven recibirá a sus seres queridos. No obstante, Jorge Rial aún no comunicó si tiene planeado presentarse en el penal.

Por el momento, el periodista indicó que su nieto menor, el hijo de More, está bajo su cuidado. “Amadeo es lo único que me importa en este momento. Hoy fue al médico, está bárbaro de peso, perfecto. El año que viene, va a ir a un jardín maternal que ya estamos buscando. Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”, señaló en el ciclo que conduce en el streaming de Carnaval.

Con estas palabras, dejó en claro que el pequeño de casi un año de vida no vivirá en la cárcel con Morena Rial. Pero tampoco, brindó detalles sobre las visitas que podría realizar con el pequeño al penal. Lo cierto es que la joven ya tendría asegurado poder compartir un momento con su pareja.