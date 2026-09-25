Magui Bravi se sinceró sobre su nueva vida de soltera tras 16 años de relación: “Me di cuenta que hasta en esta edad se puede cambiar”

Magui Bravi atraviesa una nueva etapa personal después de confirmar su separación de Octavio Cattaneo, con quien compartió alrededor de 16 años de relación y tuvo a su único hijo, Galileo. La ruptura fue una decisión que, según explicó, ambos fueron procesando como pareja y que finalmente marcó un cambio profundo en la dinámica familiar.

Magui Bravi y Octavio Cattaneo se separaron a principio de año

La actriz se mudó en enero de 2026 junto a su hijo y, desde entonces, comenzó a transitar una vida diferente a la que había construido durante tantos años. En una reciente entrevista con Nara Que Ver, habló por primera vez sobre ese proceso y puso el foco no tanto en el final de la relación, sino en todo lo que implica aprender nuevamente a tomar decisiones por cuenta propia.

Magui Bravi habló sobre la decisión de separarse de Octavio Cattaneo

Durante la entrevista, Magui Bravi explicó que la decisión de ponerle un punto final a la relación no fue algo que tomó de manera individual ni repentina: “La decisión fue en conjunto, fue en pareja y los dos sabíamos de qué estábamos hablando”, aseguró al recordar el momento en que ambos entendieron que debían iniciar caminos diferentes.

La presencia de su familia y de su hijo Galileo tuvo un peso importante en ese proceso. Sin embargo, la actriz también planteó una mirada madura sobre el final de una relación extensa y reconoció que tanto ella como su expareja tienen derecho a continuar con sus vidas: “Somos dos personas que también tienen derecho a volver a enamorarse y a que si algo se termina, bueno...”, reflexionó.

Las pequeñas cosas que cambiaron en la nueva vida de soltera de Magui Bravi

Más allá de la decisión, Magui Bravi reconoció que lo que realmente le costó fue adaptarse a la nueva vida. Después de tantos años compartiendo una casa y rutinas con otra persona, tuvo que volver a tomar decisiones cotidianas sin tener que amoldarse a los gustos o costumbres de una pareja. Para explicarlo, recurrió a una curiosa anécdota con las toallas y contó cómo comenzó a preguntarse por qué debía guardarlas de determinada manera si ahora podía hacerlo como quisiera.

Magui Bravi habló de su presente como soltera

Ese cambio también apareció en cuestiones tan simples como elegir qué desayunar, qué comprar para la heladera o qué comer junto a su hijo. La actriz describió esta etapa como una suerte de regreso a la joven que alguna vez comenzó a vivir sola, aunque ahora con la responsabilidad de la maternidad.

El aprendizaje de empezar de nuevo junto a su hijo

La experiencia también llevó a Magui Bravi a descubrir que todavía puede incorporar nuevos hábitos a su vida. Aunque admitió que no sabía cocinar, contó que comenzó un curso que le está dando buenos resultados y que la experiencia le permitió comprobar que muchas de las cosas que parecen establecidas pueden modificarse con el tiempo.

Magui Bravi junto a su hijo Galileo

En ese sentido, la actriz resumió el aprendizaje que atraviesa con una reflexión sobre la posibilidad de cambiar incluso después de haber construido una vida durante tantos años. “Me di cuenta que incluso esto también se puede cambiar”, expresó al hablar de su experiencia. Con Galileo como parte central de esta nueva etapa, Magui Bravi continúa reorganizando sus rutinas y descubriendo una versión diferente de su vida cotidiana.