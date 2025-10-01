Lali Espósito marcó tendencia de cómo llevar un accesorio de invierno en un look veraniego

Lali Espósito fue jurado del Festival de San Sebastián en España y, por eso, en los últimos días se dedicó a subir fotos desde las calles de Madrid. Fue en uno de esos posteos que logró cautivar, una vez más, a sus fanáticos con un look ideal para el clima soleado que, llamativamente, estuvo protagonizado por un inesperado accesorio.

Lali Espósito mostró cómo combinar un look de verano con un accesorio invernal

Lali Espósito volvió a marcar tendencia con un look del street style que mezcla la frescura del verano con un guiño inesperado al invierno. La actriz y cantante se fotografió en Madrid para compartir con sus millones de seguidores que continúa en España, tras formar parte del jurado del Festival de San Sebastián, y que se prepara para brillar esta noche y en los próximos días en Barcelona con su tour No vayas a atender cuando el demonio llama.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram junto a un emoji de corazón blanco, Lali Espósito se mostró luciendo un outfit que rápidamente llamó la atención por su originalidad y estilo propio. La artista eligió un top blanco sin mangas de cuello halter, que resalta su silueta y aporta un aire elegante pero a la vez relajado, y lo combinó con un pantalón jean wide leg de tiro medio en azul claro.

Lali Espósito

Para brindarle un toque de sensualidad a su look, Lali Espósito optó por una prenda que lleve la espalda descubierta como su blusa ceñida y para mayor comodidad en su paseo por las calles madrileñas sumó el denim que está de moda y es furor este 2025. Su estilismo se completó con unas gafas de sol rectangulares en tonalidad oscura, aros dorados de estilo minimalista y anillos plateados. Sin dudas, escogió accesorios simples, pero claves que elevan el aire urbano y sofisticado de su vestimenta.

Lali Espósito

Lo que realmente causó sorpresa de su look de verano fue el sombrero de piel sintética en color blanco, de clara inspiración invernal, que llevó en esta ocasión. Y es que, a pesar de las altas temperaturas en el viejo continente, la jurado de La Voz Argentina (Telefe) rompió con la lógica de su conjunto y apostó a este ítem fashionista, que normalmente suele usarse en la época de mucho frío.

Así, Lali Espósito dejó en clara su capacidad para arriesgarse y jugar con la moda sin miedo a mezclar temporadas. Para acompañar su original propuesta, se inclinó por un maquillaje natural con labial nude y un cabello suelto con ondas suaves. Este beauty look le aportó frescura y equilibrio a las piezas elegidas para recorrer la ciudad española.

A las pocas horas, su publicación cosechó miles de "likes" y elogios por parte de sus seguidores. "Preciosa", "Una reina", "Qué belleza de mujer", "Hermosa", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en su cuenta de Instagram.

Lali Espósito

La intérprete de No me importa volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la moda local al combinar lo casual con lo inesperado. De esta manera, Lali Espósito marcó tendencia y mostró cómo llevar un accesorio de invierno en un look veraniego, una idea acertada que inspiró a sus fans.