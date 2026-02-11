El mal momento que vivió Luck Ra en pleno show y que desató su furia: "Es peligroso"

Luck Ra se encuentra en un gran momento profesional. Tras su paso como jurado de La Voz Argentina (Telefe), donde se consagró ganador junto a Nicolás Behringer, el cantante cosechó un público masivo que lo acompaña en cada uno de sus conciertos. Este exitoso presente se reflejó en su paso por un reconocido festival de Neuquén, donde le tocó vivir minutos de máxima preocupación y advertir sobre un comportamiento peligroso, tanto para él como para su equipo.

Luck Ra frenó su show y generó revuelo en las redes

Luck Ra es conocido por su música pero también por su buena onda y simpatía. Sin embargo, en una de sus recientes presentaciones atravesó un momento de mucha tensión que lo obligó a frenar su show y hablar directamente con sus fanáticos. Durante su concierto en el Festival Nacional de la Confluencia, en Neuquén, donde también dijeron presente otros artistas como Ángela Torres, el joven cordobés interpretaba uno de sus temas cuando de un momento a otro sintió en su rostro el fuerte impacto de un objeto.

Al ver que se trataba de un celular que había arrojado una de las personas que se encontraba allí, Luck Ra no dudó en cortar la pista musical y dejar de cantar para saber quién había sido. Su cara de sorpresa y decepción al ver que podrían haberlo lastimado quedó registrada en los videos que filmaron sus seguidores. Como era de esperarse, a las pocas horas, como todo en la era digital, se volvió viral y logró un mayor alcance.

Luck Ra

En el video se lo puede ver hablando directamente con el público al que, pese a su visible enojo, se dirigió con palabras amables. “Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, quiso saber el artista. Fue en ese entonces que alguien comentó preocupado por él: “Casi te matan, hermano”.

La advertencia de Luck Ra a un fanático que le tiró un celular en la cara

Luego, la persona que arrojó el teléfono al escenario se hizo cargo y ahí fue cuando Luck Ra decidió reflexionar sobre este tipo de conductas que pueden poner en riesgo su integridad física o la de alguien más. “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”, expresó, dejando en claro que no le causó gracia y que, por el contrario, le generó mucha preocupación.

Acto seguido, Luck Ra continuó mostrándose molesto y remarcó que un objeto lanzado con fuerza puede provocar lesiones graves. “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”, advirtió mientras miraba fijamente al responsable. Finalmente, decidió retomar su show pero antes recordó que al empezar había pedido a todos los presentes que evitaran ciertas actitudes, incluso el uso inadecuado del flash de los celulares.

Este descargo, lejos de quedarse en la intimidad del festival, trascendió a las distintas plataformas y abrió el debate sobre la necesidad de mayor conciencia y cuidado en los eventos masivos. Además, sus fans no tardaron en salir a bancarlo y apoyar su gesto. En esta misma línea también se mostraron furiosos con la persona que le hizo vivir esta situación en la tarima.

De esta manera, Luck Ra vivió un mal momento en pleno show en Neuquén que desató su furia y se volvió viral en las redes sociales. "Es peligroso", aseguró tras sufrir un golpe en su cara de parte de un móvil que fue lanzado con violencia por parte de un espectador.