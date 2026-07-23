Así están hoy Ava y Santino, los hijos de Mandinha Gama y Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez y Mandinha Gama son de las parejas más fuertes de la selección argentina, y que más consolidó su amor con una historia que cautivó a los medios de comunicación de todo el mundo . Su romance, que comenzó en una parada de colectivo en Londres, se transformó en una de las relaciones más queridas y seguidas, y les permitió formar una familia de cuatro. Sus dos pequeños hijos, Ava y Santi, ocupan un rol central y fundamental en la vida diaria de la pareja, convirtiéndose en el verdadero motor de sus vidas, el refugio absoluto donde recargan energías lejos de la alta competencia y el centro de todas sus alegrías cotidianas.

Mandinha Gama, Dibu Martínez y sus hijos Ava y Santi

La historia de amor de Mandinha Martínez y el Dibu Martínez: el nacimiento de sus hijos y la consolidación de una familia

La historia de amor entre Mandinha Martínez y el Dibu Martínez comenzó con un encuentro casual y formó una de las familias más fuertes de la selección argentina. En una parada de autobús, en Europa, que el arquero frecuentaba cerca del restaurante de los padres de ella, se rompió el hielo y la timidez de él, tras haber pasado meses lanzándose miradas y sabiendo que algo podría ocurrir entre ellos. Un amigo en común los presentó oficialmente, y la química fue inmediata en aquella primera cita formal que selló el inicio de su noviazgo.

La convivencia llegó rápido debido a la consolidación de su vínculo amoroso, y decidieron mudarse juntos para compartir el día a día mientras el futbolista luchaba por ganarse un lugar en el fútbol inglés. Este periodo de apoyo mutuo fortaleció los cimientos de la pareja, basados en el apoyo incondicional y el bajo perfil mediático. En 2017, decidieron formalizar su unión con un casamiento soñado en Brocket Hall, una exclusiva propiedad en las afueras de Londres.

La consolidación de su historia de amor vino de la mano del nacimiento de sus dos hijos, y la formación de uno de los imperios más importantes que tienen en la actualidad. El primogénito, y protagonista de muchos mensajes enternecedores, llegó en el 2018 y lo llamaron Santi, trayendo una inmensa felicidad al hogar. Tres años después, en 2021, nació Ava, la princesa de todos que llegó mientras el Dibu disputaba la Copa América en Brasil. El arquero conoció a su hija a través de una videollamada y debió esperar días para alzarla en brazos.

En la actualidad, la familia se encuentra establecida en Inglaterra, bajo la premisa de proteger a los menores de la vida pública y manteniendo un bajo perfil. Consolidados como un pilar fundamental en la vida del arquero, Mandinha y sus hijos representan el refugio y la mayor victoria, mientras marcan sus personalidades independientes.

Mandinha Gama y Dibu Martínez

Así están hoy Ava y Santino, los hijos de Mandinha Gama y Dibu Martínez

Ava y Santi son los hijos de Mandinha Gama y Dibu Martínez, y el verdadero motor de sus vidas. Santi Martínez Gama, el primogénito, nació en el año 2018, justo antes del despegue definitivo de su padre hacia la élite mundial. Con ocho años, se convirtió en un pilar fundamental en la estabilidad emocional del arquero campeón del mundo, y en el protector de su hermanita, cuando sus padres no están. En diversos posteos y postales, se lo muestra como un niño sumamente activo, apasionado por el deporte y con una personalidad alegre y extrovertida. Algunos usuarios, apuestan a que se parece mucho a Emiliano, y ya demuestra una fuerte devoción por el fútbol, acompañando a su papá en cada partido importante.

Ava Martínez Gama, la primera niña y la segunda de la familia, llegó al mundo en 2021, en un contexto muy particular y emotivo. Nació mientras su padre estaba concentrado con la Selección Argentina disputando la Copa América en Brasil, por lo que el arquero llegó a conocerla a través de videollamada. La imagen conmovió a todo el país, más aún cuando, días más tardes, ocurrió el verdadero encuentro. Con cinco años recién cumplidos, Ava es la más pequeña del hogar, y la consentida por todos. En diversas ocasiones, la describen como una niña dulce, carismática y sumamente apegada a su madre, Mandinha, con quien comparte constantes momentos de juego y complicidad en su residencia en Inglaterra.

Ava y Santino, los hijos de Mandinha Gama y Dibu Martínez

Con sus personalidades y su bajo perfil, Santi y Ava representan el cable a tierra y el verdadero motor de sus dos padres. Para Emiliano, sus hijos son su máxima prioridad y la razón por la cual busca superarse constantemente, afirmando que ganar trofeos tiene sentido para dejarles un legado de esfuerzo. Por su parte, Mandinha construyó su vida empresarial en el diseño infantil inspirada directamente en las necesidades, gustos y el crecimiento de ambos pequeños. En las postales que ambos comparten, muestras el acompañamiento incondicional en cada uno de los partidos de su papá, al igual que en los negocios y publicidades que hace su mamá.

Sin embargo, y a pesar de su protagonismo en las redes sociales de sus padres, tanto Santiago como Ava son auténticas mini celebridades que viven protegidos de la mediatización y los escándalos. Entre postales familiares de su rutina diaria, celebraciones de cumpleaños y vacaciones en la playa, los menores cautivan a millones de seguidores con sus divertidos videos alentando al Aston Villa o luciendo la camiseta albiceleste con el número 23. Sus apariciones en los estadios, celebrando en el césped junto a sus padres, también se vuelven virales de inmediato y generan una ola de cariño por su frescura y naturalidad.

Mandinha Gama, Dibu Martínez y sus hijos Ava y Santi

En la actualidad, Ava y Santino, los hijos de Mandinha Gama y Dibu Martínez, tienen 5 y 8 años, y se vuelven los compañeros y cómplices de sus padres en cada momento. Durante el Mundial 2026, se viralizaron por ser de los niños más activos, manteniendo el bajo perfil donde su mamá los protege.

A.E