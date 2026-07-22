Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, mostró el día de campo de sus hijos Ava y Santi: "Pusimos a los chicos a laburar"

Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, disfrutó junto a sus hijos de unos días en Mar del Plata, en la propiedad que la familia posee en la ciudad natal del arquero. El entorno natural y el amplio jardín se convirtieron en escenario de actividades simples y momentos compartidos, donde Ava y Santino vivieron experiencias propias de la vida de campo. La jornada reflejó cómo la familia aprovecha cada espacio de su hogar para descansar y conectar con la naturaleza, en un ambiente que combina tranquilidad y actividades cotidianas.

Entre animales y naturaleza: Mandinha, la esposa del Dibu Martínez, mostró cómo pasan sus días tras el Mundial

Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, eligió pasar tiempo con sus hijos en la casa que la familia tiene en Mar del Plata. Allí, rodeados de un extenso parque y detalles arquitectónicos de estilo campestre, disfrutaron de actividades al aire libre que incluyeron juegos con animales y tareas cotidianas. La experiencia mostró cómo el entorno se convierte en un lugar ideal para compartir momentos familiares y fortalecer la unión, con espacios diseñados para aprovechar cada instante.

Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos

Luego de semanas de máxima exposición durante el Mundial, la familia del arquero eligió instalarse en el pueblo costero para disfrutar de unos días de tranquilidad. En las últimas horas, la empresaria mostró cómo Ava y Santino aprovecharon el amplio jardín de la casa, rodeado por pircas de piedra y un entorno natural que invita al descanso. La ciudad natal del arquero se convirtió en el refugio ideal para compartir actividades en familia.

Las imágenes que posteó Mandinha Martínez revelaron la gran cantidad de ovejas que habitan el terreno. Ava se mostró alimentándolas y jugando con ellas, mientras Santino, acompañado por una prima, cargaba leña en un vehículo todo terreno para preparar una fogata. La diseñadora comentó con humor que habían “pusimos a los chicos a laburar”, reflejando la experiencia de un día de campo auténtico. Estos detalles dejaron entrever cómo transcurren sus familiares días luego del Mundial.

El día de campo de Ava y Santi, los hijos de Dibu Martínez y Mandinha

La propiedad del arquero se destaca por su estilo campestre y contemporáneo, con interiores diseñados por la esposa del Dibu Martínez. Predominan la madera, los tonos neutros y los grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y la conexión con el parque exterior, manteniendo un estilo rústico y moderno. El jardín, rodeado de árboles y amplios espacios verdes, funciona como una extensión de la vivienda y refuerza la idea de un hogar abierto al paisaje.

La increíble casa, inspirada en Inglaterra, del Dibu Martínez y Mandinha en Mar del Plata

Cabe destacar que Dibu Martínez y Mandinha concretaron un proyecto personal en Mar del Plata luego del Mundial de Qatar en 2022, una residencia pensada para el descanso y la vida en familia. La casa se ubica en un barrio privado de la zona sur de la ciudad, rodeada de espacios verdes y con acceso restringido, lo que garantiza tranquilidad y privacidad. El diseño combina funcionalidad y estética, con una impronta que refleja tanto las raíces del arquero como la influencia británica de su vida en Inglaterra.

La casa de Mar del Plata de Dibu y Mandinha Martínez

La vivienda se caracteriza por su estilo rústico con detalles que remiten a la arquitectura inglesa, en sintonía con la residencia que la familia posee en Birmingham. La esposa del futbolista, diseñadora de interiores y fundadora de una firma especializada en decoración, estuvo a cargo del proyecto y eligió materiales cálidos como la madera para pisos, ventanas y mobiliario. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y refuerzan la conexión con el entorno, mientras que la paleta de colores neutros aporta serenidad a cada ambiente.

Las imágenes compartidas por la pareja mostraron a Dibu y Mandinha junto a sus hijos en el jardín, disfrutando de la amplitud del parque. La casa cuenta con techos altos, ambientes integrados y una distribución que privilegia la funcionalidad. La cocina de estilo campestre se conecta con el comedor y el living, generando una atmósfera acogedora. Los detalles en hierro y las lámparas colgantes completan la estética, mientras que la fachada combina piedra y madera, evocando las casas de campo del Reino Unido.

La casa de Mar del Plata de Dibu y Mandinha Martínez

Mandinha Martinez y sus hijos aprovecharon la casa de Mar del Plata para vivir un auténtico día de campo, con actividades rurales y momentos de unión. La propiedad, diseñada con estilo campestre y rodeada de naturaleza, se consolidó como el refugio ideal para la familia Martínez, un espacio donde la vida cotidiana se mezcla con la tranquilidad y el disfrute del entorno. La empresaria y sus hijos se mostraron disfrutando de la naturaleza tras el Mundial.

VDV