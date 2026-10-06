Diego Ramos, a sus 53 años: “Ser simple, me hace más complicado”

Diego Ramos volvió a mostrar una faceta poco conocida de su personalidad al compartir algunas costumbres que forman parte de su rutina diaria. En medio de una charla sobre hábitos cotidianos, el actor reveló detalles de ciertas preferencias que mantiene desde hace años y que influyen tanto en la organización de su casa como en pequeñas decisiones de todos los días. Lo que parecía una conversación simple terminó dejando al descubierto una manera muy particular de organizarse.

A sus 53 años, Diego Ramos sorprendió al revelar una obsesión sobre su orden

A sus 53 años, Diego Ramos continúa sumando desafíos profesionales mientras mantiene algunas costumbres muy particulares que forman parte de su vida cotidiana. El actor, que actualmente también participa de MasterChef Celebrity (Telefe), sorprendió al hablar sobre ciertos hábitos relacionados con el orden, la decoración y los colores durante su paso por Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini.

Diego Ramos

Durante su paso por el programa, el artista protagonizó una charla distendida sobre preferencias personales que terminó derivando en una confesión que despertó curiosidad en el estudio. El presentador hizo referencia a una característica que asocia desde hace tiempo con el actor: su marcada predilección por el blanco y el negro. “Sos muy ordenado. Sé que tenés una obsesión por el blanco y negro”, comentó.

Lejos de definirlo como una obsesión, Diego Ramos explicó que para él esa elección responde a una búsqueda de armonía visual y tranquilidad. “No es una obsesión, es una tranquilidad”, respondió. Sin embargo, la explicación no terminó de convencer a Mario Pergolini, quien recordó algunas decisiones decorativas que el actor tomó en su casa y que demuestran hasta qué punto esa estética ocupa un lugar importante en su día a día.

En medio de las risas, el conductor mencionó una situación que suele citar cada vez que habla sobre el tema, cuando el artista decidió darle un aspecto completamente oscuro a un árbol navideño. “Si te da tranquilidad, es una obsesión. Vos pintaste un árbol de Navidad de negro, es una obsesión”, lanzó. Por su parte, el participante de MasterChef Celebrity no esquivó el comentario y defendió su elección con naturalidad: “Sí, pero mirá lo lindo que queda”.

El orden, los colores y la filosofía de vida de Diego Ramos

La charla avanzó y aparecieron nuevos ejemplos que ayudaron a entender la relación de Diego Ramos con determinados criterios estéticos. Durante el programa se mencionó que incluso algunos objetos cotidianos fueron modificados para mantener la misma línea visual dentro de su hogar. Esa búsqueda de uniformidad generó varias bromas en el estudio, aunque también permitió conocer más sobre una faceta poco explorada de su personalidad.

Diego Ramos

En ese contexto, Mario Pergolini quiso saber cuándo había comenzado esa afinidad por el blanco y el negro. La respuesta sorprendió porque, según explicó Ramos, durante muchos años ocurrió exactamente lo contrario. “Yo era un tipo de color. Es más fácil blanco y negro. Todo me combina. Soy más del negro”, aseguró. Para el actor, la elección también está relacionada con una cuestión práctica que le permite simplificar distintos aspectos de su rutina diaria.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando relató una situación ocurrida recientemente en su cocina. Mientras grababa un video en su casa, observó una frutera llena y reparó en un detalle que llamó su atención. “El otro día hice un video de mi cocina y estaba la frutera y dije: ‘Qué lástima la fruta de color’”, contó entre risas. La reflexión de provocó sorpresa en el conductor y en los integrantes del programa, que interpretaron la frase como una demostración de su particular vínculo con la estética monocromática.

Diego Ramos en Otro Día Perdido

Diego Ramos dejó al descubierto una faceta muy ligada a sus hábitos cotidianos y a la forma en que organiza los espacios que lo rodean. Entre preferencias estéticas, decisiones relacionadas con la decoración y rutinas personales, el actor mostró cómo determinadas elecciones forman parte de su vida desde hace tiempo y acompañan su búsqueda de orden y practicidad. Ese recorrido permitió entender mejor las costumbres que sostiene día a día, que hoy forman parte de su identidad fuera de los escenarios.

VDV