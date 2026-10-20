Marcelo Tinelli contó qué quiere estudiar Lolo, su hijo menor, y sorprendió al hablar de su futuro: “Al fin uno que va a laburar”

Marcelo Tinelli compartió un nuevo momento familiar durante su programa de streaming y reveló cuál es la carrera que le interesa seguir a su hijo menor, Lolo, de 12 años, acompañó al conductor detrás de cámaras y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la emisión.

Marcelo Tinelli sacó a la luz la vocación de su hijo Lolo y provocó la inesperada reacción de Anita Martínez

Desde que comenzó su nuevo ciclo de streaming de Infobae, Marcelo Tinelli incorporó distintos momentos descontracturados junto a invitados y familiares. En la última transmisión, decidió hacer participar a Lolo y mostró la gran habilidad que tiene su hijo, por tal motivo le pidió que analizara algunos partidos importantes de equipos argentinos.

Marcelo Tinelli con su hijo Lolo//Instagram

La primera consulta estuvo relacionada con Boca. “El martes juega Boca, ¿cómo lo ves contra Vasco da Gama?”, le preguntó el creador de Show Match. Con seguridad, el hijo de Guillermina Valdés arriesgó un resultado y explicó cómo imaginaba el desenlace de la competencia.

“Para mí gana Boca 1 a 0 y, como empatan en el global, termina pasando Boca por penales”, respondió el pequeño. Su análisis despertó la atención de su padre, quien continuó con las preguntas y quiso conocer su opinión sobre el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Lolo volvió a defender a los clubes argentinos y dejó una contundente frase: “Yo confío en los equipos argentinos porque los brasileños son pecho frío”.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo//Instagram

Más allá de sus pronósticos, la conversación tomó otro rumbo cuando Marcelo Tinelli decidió contar qué planes tiene su hijo para el futuro. “A Lolo le encanta el fútbol, quiere estudiar para ser periodista deportivo, lo mismo que estudió el papá”, explicó el conductor, visiblemente orgulloso por la coincidencia.

La confesión generó una reacción inmediata en el estudio. Anita Martínez, quien integraba el panel, intervino con humor y provocó risas del conductor del streaming y de los presentes, quienes no se esperaban esa intervención. “Al fin uno en la casa que va a laburar”, lanzó la actriz.

Así demostró Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli su amor por el fútbol: Entre San Lorenzo y la Selección Nacional

La pasión de Lolo por el deporte no es nueva y suele quedar reflejada en las publicaciones que comparte su padre en redes sociales. En distintas oportunidades, Marcelo Tinelli mostró el entusiasmo de su hijo por la Selección Argentina y por el fútbol local e internacional. Durante el Mundial de 2022, el niño siguió con atención la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni y celebró especialmente la consagración en Qatar.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo//Instagram

Ese fanatismo también se trasladó a su espacio personal. El conductor compartió tiempo atrás imágenes del dormitorio de Lolo, cuya decoración fue intervenida por el artista Maximiliano Bagnasco. La pared principal se transformó en un mural de grandes dimensiones inspirado en dos conquistas deportivas: la Copa Libertadores obtenida por San Lorenzo en 2014 y el campeonato mundial ganado por la Argentina en Qatar 2022.

El hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, también cuenta con recuerdos y fotografías de algunos de sus ídolos deportivos. Fue su padre quien reveló en sus posteos de Instagram, las imágenes de Lolo junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, referentes de la Selección Argentina y figuras claves que levantaron la Copa Mundial 2022.

Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli con Lionel Messi y Rodrigo De Paul//Instagram

La posibilidad de que el menor de los descendientes del conductor siga una carrera vinculada al periodismo deportivo representa una coincidencia especial para el conductor. Marcelo Tinelli estudió y ejerció esa profesión antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión argentina y de desarrollar una extensa trayectoria ligada al entretenimiento.