Soledad Aquino lanzó un contundente mensaje en medio de la polémica de la serie de Marcelo Tinelli: "Pido disculpas"

Soledad Aquino decidió pronunciarse en sus redes sociales luego del estreno de la segunda temporada de Los Tinelli (Amazon Prime Video), que volvió a poner a la familia de Marcelo Tinelli en el centro de la escena. La madre de Mica y Cande eligió compartir una reflexión personal en medio de las distintas opiniones que surgieron alrededor del contenido de la serie.

Soledad Aquino, Cande y Mica Tinelli

A través de una publicación en Instagram, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de los comentarios sobre el reality realizado por su exmarido. Sin embargo, sí quiso dirigirse a quienes vienen analizando lo que se muestra en la producción y hacer un pedido relacionado con la manera en que se está hablando de la familia.

El mensaje de Soledad Aquino en medio de la polémica

Junto a una fotografía en la que aparece frente al espejo y con anteojos, Soledad Aquino explicó los motivos por los que decidió no dar su opinión sobre Los Tinelli: “Pido disculpas a todos los periodistas que me han demostrado su generosidad y genuino respeto por no querer opinar del reality que hizo mi exmarido”, escribió, antes de plantear cuál era su postura frente a la repercusión que tuvo el estreno.

Soledad Aquino se pronunció en redes sociales tras el estreno de la serie

Aunque prefirió no entrar en el análisis del programa, la artista sí pidió que cesaran las críticas y los comentarios negativos: “Suplico, no tiren más mala onda. Saben que lo que uno dice, hace y piensa se vuelve en contra”, expresó, en un mensaje en el que buscó poner el foco en las consecuencias que pueden tener las palabras y las acciones cuando se trata de situaciones que involucran a otras personas.

La reflexión de Soledad Aquino sobre el dinero y la vida

Después de referirse a la manera en que se está hablando del reality, Soledad Aquino amplió su mensaje hacia una reflexión sobre la felicidad y el lugar que ocupa el dinero en la vida. “Porfa sean buenos. Tener o no dinero no hace a la felicidad”, señaló Soledad Aquino, para luego sumar una comparación vinculada al ajedrez y al destino final de todas las personas.

Soledad Aquino y Cande Tinelli

“Recuerden esto: cuando termine el juego de la vida, como en el ajedrez, el peón y rey van al mismo cajón”, expresó la empresaria, en una frase con la que buscó relativizar las diferencias materiales y remarcar la importancia de la actitud frente a los demás. En esa misma línea, cerró su publicación con un pedido que resumió el sentido de su mensaje: “Hay que dar y ser bondadosos”.

La polémica que generó la segunda temporada de Los Tinelli

El mensaje de Soledad Aquino apareció pocos días después del estreno de la segunda temporada de Los Tinelli, que llegó a Prime Video el 30 de septiembre. A diferencia de la primera entrega, esta nueva edición expuso conflictos y tensiones familiares que rápidamente generaron repercusión, especialmente por la manera en que algunos episodios mostraron situaciones íntimas del clan.

Marcelo Tinelli estrenó la segunda temporada de Los Tinelli

Entre los temas que despertaron comentarios aparecen las diferencias de Marcelo Tinelli con Paula Robles, las tensiones que atravesaron sus hijas durante el viaje a Perú junto a Milett Figueroa y la despedida de la histórica casa de Punta del Este. Aunque Soledad Aquino eligió no analizar el contenido del reality ni tomar posición sobre cada uno de los conflictos mostrados, su publicación dejó en claro que sí quiso intervenir para pedir una mirada menos agresiva sobre quienes forman parte de la historia familiar.