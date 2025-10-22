Marcelo Tinelli contó su fallida cita con Pamela Anderson y por qué le quedó una mala impresión de ella

Las conquistas de Marcelo Tinelli es una de las cuestiones más mencionadas en su carrera en los medios. El conductor supo tener diversos amoríos y muchos de ellos se afirmaron en largas relaciones. Lo cierto es que pese a que muchos de sus vínculos se dieron a conocer otros no, y uno de ellos fue el que intentó tener con Pamela Anderson, pero terminó en una fallida cita.

A más de 13 años de ese momento, el conductor reveló los detalles desconocidos de su acercamiento a la mujer considerada emblema de belleza, ocurrido al momento que Anderson fue participante de ShowMatch.

El amor de Marcelo Tinelli que no fue: el motivo

A lo largo de su carrera televisiva, Marcelo Tinelli ha tenido acercamientos televisados con diversas figuras, algunas de ellas continuaron detrás de cámaras y otras solo fueron parte del show. Pero hasta el momento, el conductor había mantenido en resguardo aquella información personal. No obstante, ahora que son recuerdos de una etapa vivida, decidió contar uno de ellos.

Pamela Anderson fue una de las grandes figuras que aceptó una salida con el conductor. La historia se remonta al 2011, cuando la actriz canadiense se instaló en la Argentina para participar del ShowMatch justamente el ciclo que tenía a Marcelo Tinelli al frente. En pantalla, ambos coquetean y esta química dio rienda suelta para que ambos decidieran tener un encuentro fuera de las cámaras.

En el ciclo de streaming Estamos de Paso (Carnaval), Marcelo Tinelli repasó esa parte de la historia de la competencia de baile y lanzó: "Pamela Anderson estuvo en Bailando por un Sueño. Me acuerdo de que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte, pero no sé cuál era el boliche". Pero aquella salida no salió como lo esperaba, según admitió.

“Moplazo, moplazo. Pamela Anderson me pareció un moplo. A esta le corto el rostro, ¿pero qué se cree que es?”, detalló, ya que se habría aburrido con la presencia de la mujer. En ese momento, Carla Conte interrumpió al conductor y aseguró: “Yo le doy a Pamela ahora, antes y en todas las épocas. Ahora, ella se sacó todo, no usa maquillaje. Está bella".

Y Marcelo Tinelli redobló la apuesta: “Yo también le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo”. Reafirmando su mirada, el conductor dejó en claro que no hubo esa conexión con la diva, como se mostraba en pantalla. De esta forma, derribó el mito acerca de un presunto romance que había vivido con ella, contando la verdad de aquel fallido amor.