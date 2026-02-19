María Becerra sorprendió en los Premios Lo Nuestro con sus alter ego y un look total pink

La edición 38 de los Premios Lo Nuestro volvió a convertirse en una gran vidriera de la música latina, donde el estilismo y el mensaje artístico tuvieron un rol protagónico. Bajo el lema “Honrando lo que somos”, la ceremonia celebró la identidad, las raíces y la fuerza cultural que atraviesa generaciones y géneros.

María Becerra en Los Premios lo Nuestro

En ese contexto, la llegada de María Becerra no pasó desapercibida. La artista irrumpió en la alfombra roja con una propuesta visual potente, fiel a su identidad y alineada con su presente creativo, combinando moda, concepto y narrativa personal.

El look total pink que se robó todas las miradas

El estilismo de María Becerra tuvo como protagonista absoluto un corset rosa pastel de estructura marcada, con líneas verticales que estilizaron la silueta y acentuaron la cintura. El escote recto aportó sofisticación, mientras que la confección rígida del corset contrastó con la fluidez de la falda satinada en el mismo tono.

María Becerra en Los Premios lo Nuestro

Uno de los detalles más destacados fue la espalda con amarre tipo lace-up, que sumó dramatismo y un aire romántico con guiños clásicos. Los accesorios acompañaron de forma sutil: joyería delicada, manicure en tonos neutros y un beauty look equilibrado, con piel luminosa, labios glossy y cabello ultra lacio con efecto sleek.

La gran compañía de María Becerra en la alfombra roja

Más allá del vestuario, María Becerra elevó su aparición al incorporar a sus alter ego, una representación visual de las distintas facetas que conviven en su universo artístico. Cada uno encarna emociones y actitudes diferentes: la sensibilidad, la rebeldía, la estrategia y la calma.

Esta elección no fue casual, la presencia de sus alter ego funcionó como una extensión de su obra y de su discurso artístico actual, reforzando la idea de que su música y su imagen van de la mano. En la alfombra roja, María Becerra no solo mostró un look impactante, sino también una identidad construida con intención, coherencia y personalidad.