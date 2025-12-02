La China Suárez se muestra feliz en su nueva mansión de Turquía y viviendo junto a su pareja Mauro Icardi. Tal como viene pasando desde que está con él, la actriz compartió la intimidad de su hogar y lo felices que regresaron sus hijos, Magnolia y Amancio, tras sus días en Argentina junto a su padre Benjamín Vicuña. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la lujosa decoración navideña que posee su residencia y el cambio de pensamiento que adoptó la joven sobre este momento del año.

La China Suárez espera con ansias la segunda Navidad que pasará con su novio Mauro Icardi, con quien cumplió un año en pareja. Esta vez, la artista y el futbolista del Galatasaray pasarán noche buena en su casa de Turquía y acompañados de Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de ella.

Por el momento, los primeros en llegar a su nueva propiedad fueron los más pequeños, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña, y la China Suárez decidió sorprenderlos de una forma muy especial: una decoración navideña que tuvo de todo, desde un enorme árbol de Navidad, pasando por peluches gigantes y moños, hasta una mesa con juguetes electrónicos de mini ciudades navideñas.

Magnolia y Amancio quedaron boquiabiertos al ver la lujosa ambientación, y su reacción quedó registrada por la China Suárez, quien escribió en su posteo: "Desde que llegaron, no paran de decirnos 'gracias, gracias'. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre".

Lo cierto es que la actriz no sólo publicó este momento sino que se encargó de mostrar en detalle cada rincón decorado en colores rojo y verde, propios de esta celebración, y hasta presumió que el encargado de adornar su mansión fue Mauro Icardi. Ante el revuelo que generaron sus publicaciones, una usuaria de X (ex Twitter) sacó a la luz una imagen donde se la podía ver disfrazada del Grinch, el personaje que "odia" la Navidad.

"¿Cómo no iba a querer la vida de Wanda?", escribió la internauta haciendo hincapié en la sencilla decoración que llevaba su casa en aquel entonces en comparación a la de ahora. Además, muchos usuarios se unieron a esta filosa crítica y coincidieron en que en el año 2022, cuando se tomó esta postal, no se mostraba tan fanática de celebrar la Navidad como sí lo hace ahora. De hecho, opinaron que por eso escogió disfrazarse del Grinch.

En la fotografía se la puede ver con cara seria y posando frente a su árbol navideño, que posee pocos adornos y algunos osos de la misma temática. Al parecer en aquel entonces, la China Suárez no le brindaba tanta importancia a lo material y no realizaba compras excesivas en esta época del año para ambientar su casa sino que trataba de dar otro mensaje a sus seguidores: el de la importancia de celebrar en familia.

La China Suárez disfrazada del Grinch en diciembre de 2022.

De esta manera, tras su espectacular decoración Navideña en Turquía, se viralizó en las redes sociales una foto retro de la China Suárez que recuerda la austeridad y el enojo que mostraba en pleno diciembre. Algo que sus seguidores no dejaron pasar y criticaron sin filtro.

Se conoció la maldad de la China Suárez a Benjamín Vicuña a 4 años de su separación

Este 29 de noviembre tanto Benjamín Vicuña como la China Suárez están de festejo. Mientras el dramaturgo celebra en familia sus 47 años, su ex presume los excéntricos y lujosos regalos que recibió por parte de Mauro Icardi con motivo de agasajarla por el primer aniversario de novios. No conforme con ello, al juzgar por las imágenes compartidas en las cuentas de Instagram del jugador y de la ex Casi Ángeles, el anillo de diamantes sería el anuncio de un inminente casamiento.

Según se estima, ella visitó el lugar gastronómico aceptando una invitación del futbolista, mientras Amancio y Magnolia estaban festejando el cumpleaños de su papá. Desde ese entonces, los tortolitos se volvieron inseparables al punto tal de que dos meses después y sin importarles el qué dirán, anunciaron su amorío con bombos y platillos mediante un posteo de Instagram que generó gran revuelo en los medios de comunicación analógicos y digitales.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

En resumen, el último sábado de noviembre se llevó a cabo un impensado doble festejo que mantiene unidos a la China Suárez y a Benjamín Vicuña: el aniversario de ella y el cumpleaños de él, una fecha que para quienes no creen en las coincidencias, sería un claro gesto de maldad para el chileno.