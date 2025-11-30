Griselda Siciliani confirmó que su relación con Luciano Castro viene desde hace más de 15 años: “Él me perseguía y me perseguía”

Griselda Siciliani está atravesando uno de los momentos de mayor exposición pública tras el rotundo éxito de la tercera temporada de Envidiosa, como así también sobre las grabaciones de la serie de Netflix que reflejará la vida de Moria Casán, en la que la actriz será la encargada de encarnar a la diva argentina. Sin embargo, el presente sentimental de la intérprete también despierta la curiosidad del público.

En este marco, fue entrevistada por Ángel de Brito para Bondi Live, donde habló de los pormenores de la relación con su actual pareja, Luciano Castro, y asegurando que. entre idas y vueltas, su relación data de hace más de 15 años.

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre su romance con Luciano Castro

Tras haber puesto fin a su relación con Flor Vigna, Luciano Castro sorprendió a todos cuando blanqueó su romance con Griselda Siciliani. Desde ese entonces, la pareja de actores no titubea en mostrarse de lo más unidos en cada evento público al que asisten como así también en redes sociales. Sin embargo, la protagonista de la trilogía de Envidiosa brindó detalles impensados del inicio del amor entre ellos.

En su entrevista con Ángel de Brito, Griselda Siciliani finalmente respondió a una de las dudas que suele rondar a su pareja ¿de cuándo data la relación?. Si bien aclaró que Luciano Castro, "tiene más registro que ella" y lo "cuenta más lindo", la actriz admitió que su primer flechazo ocurrió cuando él grababa Lalola y ella Patito Feo. "Él me perseguía y me perseguía", dijo entre risas, para después explicar que habían tenido algo en esa época, aunque evitó más detalles y eligió esquivar las preguntas del conductor del programa.

Tras esas palabras, De Brito le hizo un pequeño comentario: “Sos muy desalmada, los hacés sufrir”, le dijo, a lo que ella retrucó:: “Y a veces sufro yo”, aunque admitió: " Yo soy más dejadora que dejada, pero a Luciano lo dejé y volví", revelando, de paso, cómo había terminado ese primer romance.

El reencuentro entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Pese a que en aquel entonces Griselda Siciliani y Luciano Castro mantenían una pronunciada tensión sexual y atracción física que los llevó a mantener un efímero noviazgo. No obstante, al parecer, la vida les dio revancha a ambos ya que volvieron a reencontrarse en otra etapa personal: “La segunda vuelta con Luciano es hermosa. Me encontré a otro tipo, yo también soy otra. Pasaron 18 años desde nuestra primera relación juntos, es una vida”.

Uno de los puntos cruciales que abordó en la entrevista del streaming, fue su vuelta a la vida en pareja: "Estuve 8 años soltera y me acostumbré mucho a estar soltera, es difícil acostumbrarse a tener un novio, casi que lo tengo a pesar. Parece una crítica, pero es un elogio para él, yo no hubiese tenido novio si no fuera por él. Algo nos pasó, que no lo pudimos evitar. Intentamos evitarlo, pero no pudimos. Empezamos como casual y le queríamos dar un tono de casual todo el tiempo, pero había una intensidad".

Finalmente, la dramaturga hizo énfasis en la madurez que tiene en el presente tras haberse convertido en mamá: “Somos otras personas, yo no era madre y ahora me considero muy diferente. Él ya era padre, cuando salíamos en ese entonces yo conocía a su hijo que tenía 5 años, y ahora es un adulto. Ya ese paso del tiempo de ese hijo me demuestra lo grande que estamos y el tiempo que pasó”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro | Instagram

De esta manera, Griselda Siciliani dejó en claro que su relación con Luciano Castro va viento en popa y que en la actualidad pueden establecer objetivos y planes en común. Aunque en un pasado iniciaron un efímero romance, en esta etapa de sus vidas volvieron a elegirse y a concretar lo que quedó en stand by. Por su parte, los usuarios de redes sociales reaccionaron a estas declaraciones haciendo mención a la presunta infidelidad del actor hacia la modelo Sabrina Rojas cando estaba embarazada.

NB