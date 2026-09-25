Las mejores fotos de la función especial de Chanta, la obra de Agustín "Rada" Aristarán en el Teatro Astral

Agustín “Rada” Aristarán presentó su nueva propuesta teatral llamada Chanta frente a la prensa y famosos invitados. Las figuras se acercaron al Teatro Astral para acompañarlo en una noche especial y apreciar de un espectáculo diferente que combina humor ácido y crítica social con un guion inteligente.

Agustín “Rada” Aristarán estrenó Chanta y reunió a famosos en el Teatro Astral

Agustín “Rada” Aristarán presentó su nueva obra, Chanta, en una función especial que reunió a figuras del espectáculo en el Teatro Astral. El pasado jueves por la noche, la prensa y una larga lista de famosos se acercaron a la sala para descubrir la propuesta teatral y disfrutar, una vez más, del talento del artista sobre el escenario.

Entre los invitados estuvieron Barbie Simons y su pareja, Jorge Reale, Malena Guinzburg, Pablo Giralt, Anamá Ferreira, Topa, Liz Solari, Noelia Marzol y Alex Pelao, quienes dijeron presente en una velada dedicada al teatro y al humor. Para la ocasión, las celebridades coincidieron en una elección relajada y actual: looks cómodos, urbanos y con un marcado aire chic, en los que el denim tuvo un papel protagonista.

Barbie Simons y su pareja en la función especial de Chanta, la obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Malena Guinzburg en la función especial de Chanta, la obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Pablo Giralt en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

La obra Chanta de Agustín "Rada" Aristarán gira alrededor de Julio Ballesteros, un hombre que, después de morir, comienza a repasar su propia historia y a reflexionar sobre la sociedad, sus contradicciones y la hipocresía que lo rodeó durante su vida. A partir de diferentes momentos de su recorrido, la obra construye un retrato ácido de un personaje atravesado por la ambición, el oportunismo y las miserias humanas.

Con un tono cínico, mordaz e irónico, el protagonista expone a través de monólogos y diálogos las costumbres, los prejuicios y las contradicciones de una sociedad que, en muchos aspectos, puede resultar tan absurda como reconocible. Chanta propone así una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, mientras construye la figura de un hombre que fue “tan buen chanta” que terminó convirtiéndose en una especie de emblema de una argentinidad difícil de explicar, pero fácil de reconocer.

Anamá Ferreira en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Topa en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Liz Solari en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

La historia también pone el foco en la decadencia, la ambición y el oportunismo, elementos que funcionan como punto de partida para una sátira sobre el paso del tiempo y las convenciones sociales. Todo está atravesado por un humor ácido que busca incomodar, divertir y, al mismo tiempo, dejar al espectador pensando sobre algunas de las situaciones más reconocibles de la cotidianeidad.

Noelia Marzol en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Alex Pelao en la función especial de Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán (Crédito: Prensa)

Así es Chanta, la nueva obra de Agustín "Rada" Aristarán

Uno de los aspectos que distingue a Chanta es su puesta en escena. La obra propone un ritmo frenético y cinematográfico, con un escenario que se transforma constantemente para acompañar las distintas etapas de la vida de Julio Ballesteros. No se trata de una puesta estática: las imágenes están en permanente movimiento y se suceden cambios inesperados que llevan al público de lo absurdo a lo poético y, en cuestión de segundos, de lo poético a lo patético.

Ese dinamismo convierte al escenario en una sucesión de postales delirantes, con diferentes juegos teatrales y momentos que aparecen y desaparecen con la velocidad de un truco bien ejecutado. De esta manera, la obra busca sostener un ritmo vertiginoso y una experiencia visual que acompaña el relato.

Agustín "Rada" Aristarán

En cuanto al género, Chanta combina elementos de comedia negra y crítica social con un guion cargado de ironía y una puesta en escena de gran despliegue. Al frente de la propuesta, Agustín “Rada” Aristarán vuelve a demostrar su capacidad para construir personajes y situaciones desde el humor, esta vez con una historia que utiliza la risa como vehículo para hablar de las contradicciones, los excesos y las miserias de la sociedad.

En resumen, la obra de Agustín "Rada" Aristarán en el Teatro Astral es una propuesta que cruza humor, sátira y una mirada particular sobre la identidad argentina. El pasado jueves, se realizó la función especial para la prensa e invitados famosos, entre ellos Barbie Simons y su pareja, Jorge Reale, Malena Guinzburg, Pablo Giralt, Anamá Ferreira, Topa, Liz Solari, Noelia Marzol y Alex Pelao.