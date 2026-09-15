El nuevo desafío de Matias, el hijo de Mario Pergolini: Psicólogo, DJ y flamante director de Vorterix

Mario Pergolini continúa consolidándose como una figura esencial de la televisión y los medios de la Argentina, manteniendo intacta su capacidad para reinventarse y marcar la agenda del entretenimiento. A lo largo de los años, sus hijos siguieron un caminos similares en la industria, buscando su propio espacio bajo la gran sombra de su apellido. Sin embargo, Matías Pergolini siempre se perfiló como el más diferente de la familia en términos de gustos y vocación, alejándose inicialmente del ruido mediático convencional para enfocarse en su carrera profesional.

A pesar de haber construido una identidad propia lejos de las cámaras, el joven decidió finalmente darse una oportunidad más cercana a los pasos de su papá. Esta decisión no solo marca un puente generacional inesperado, sino que redefine su rol dentro del ecosistema multimedia actual, asumiendo una responsabilidad que conecta directamente con la herencia de su progenitor.

Matías Pergolini

El nuevo desafío de Matías, el hijo de Mario Pergolini

Los hijos de Mario Pergolini supieron hacer que el apellido siguiera creciendo por la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento. El mayor, Tomás Pergolini, dejó en claro su peso en en el streaming y las redes sociales, explorando la gastronomía y la conducción en ciclos de Vorterix. Por otro lado, la menor, Valentina Pergolini, optó por alejarse por completo de la radiodifusión para enfocar su energía en el universo del teatro musical.

A pesar de sus iniciales inclinaciones por la psicología y la música urbana como DJ, Matías Pergolini comenzó a exhibir un genuino interés en la radio cuando se puso al frente de Cohete al sol, uno de los programas de streaming de su papá. El mismo se convirtió rápidamente en el momento recreativo de las tardes de la grilla, destacando por sus debates informales, componentes lúdicos y entrevistas a influencers.

El ciclo cumplió su etapa en la programación diaria, pero su rol dentro de Vorterix no terminó. En una reciente conversación con Nico Edwin, el joven confirmó de manera oficial que asumirá el rol de nuevo director general, un puesto de máxima confianza brindado de forma conjunta por su papá, Mario, y por Luquitas Rodríguez, principal figura del medio. "Estamos con un poco de todo: producción de eventos, programas, programación", explicó en esa misma charla, y dio paso a la emoción de todos, pero sobre todo de su familia por su versatilidad.

Además de director, Matías, el hijo de Mario Pergolini, es DJ y psicólogo

Matías Pergolini nació en 1994 y creció en un entorno profundamente marcado por la creatividad y los medios de comunicación argentinos. A diferencia de lo que muchos podrían esperar de la descendencia de una de las máximas figuras de la radiofonía nacional, el joven siempre buscó trazar un rumbo propio caracterizado por la pluralidad de intereses. Su formación académica principal lo llevó a las aulas universitarias, donde estudió y se recibió formalmente como psicólogo, una profesión que le otorgó una mirada analítica y humana muy alejada del ruido mediático tradicional. En paralelo a su vida profesional en la salud mental, Matías canalizó su sensibilidad artística a través de las bandejas de sonido, consolidando una sólida reputación como DJ en la escena de diversos eventos nocturnos. Esta combinación de disciplinas define su identidad multifacética, permitiéndole equilibrar la introspección de la psicología con la energía colectiva de las pistas de baile.

Sin embargo, el streaming era algo que venía de familia y que lo llevó a interiorizarse aún más como salida laboral. Es así como asumió con madurez su nuevo y estratégico rol como director dentro de la estructura de Vorterix. En aquella entrevista con Edwin, el joven detalló lo que se viene a futuro y cómo su mirada piensa sumar al equipo. "Un poco en lo que nos diferenciamos con Vorterix es que ya estamos hace 14 años, no nos importa ser los más mediáticos. Nos importa ser nosotros, qué valores queremos representar. Por suerte tenemos un equipo detrás, del que ahora formo parte, que busca talentos todo el tiempo", explayó.

Matías Pergolini

De esta manera, le dio un peso a Mario Pergolini, quien le enseñó lo más importante para ingresar en esta industria. "De mi viejo aprendí la templanza, no pensar con la cabeza en caliente, tomarte el tiempo de tomar las decisiones", destacó. Los usuarios de las redes sociales se emocionaron al escuchar este nuevo puesto que tiene el joven, y cómo su mirada traerá nuevos cambios a Vorterix.

A.E