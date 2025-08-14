Marley compartió el abrazo interminable junto a Mirko y explicó el motivo de su tristeza

Marley regresó a la pantalla chica con una nueva temporada de "Por el mundo" con Susana Giménez como primer invitada desde Turquía y luego con Momi Giardina en China. En medio de las grabaciones, el conductor despidió a sus hijos, Mirko y Milenka, que lo acompañaron en el comienzo del ciclo, porque debieron volver al país en las últimas horas. Súper emocionado y con una notable tristeza porque estará lejos de ellos por un tiempo, el presentador compartió el video del emotivo momento en sus redes sociales.

Marley se encuentra en plenas grabaciones de "Por el mundo", que se emite en Telefe. Al inicio se mostró acompañado de sus hijos Mirko y Milenka, pero ahora contó que los niños debieron regresar a la Argentina. Su mensaje estuvo acompañado de un conmovedor video, en el que se lo ve abrazado y despidiéndose de su primogénito en China.

En cuanto al motivo por el que tuvieron que volver al país, el conductor explicó: "Y un día Mirko se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia". Y agregó: "Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida".

Por último, Marley hizo hincapié en lo duro que será permanecer alejado de sus niños y lo emocionante que es ese momento en que deben despedirse: "Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo". El clip, que muestra el tierno abrazo entre ellos minutos antes de que el niño suba al avión, causó mucha ternura en sus millones de seguidores.

A las pocas horas, la publicación superó los 200 mil "likes" y cosechó una lluvia de comentarios por parte de los usuarios, entre ellos el de Catherine Fulop, Momi Giardina y Álex Canniggia. La actriz venezolana comentó conmovida: "¡Ay no! Yo te lo vuelvo a llevar hacia el final de tu viaje please. Lloro". La actriz, que también recorrió China junto a él, escribió: "No, muero de amor".

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka.

El hijo de Mariana Nannis y "El pájaro" Caniggia, quien se sumó a las grabaciones con su hermana Charlotte, expresó: "La familia es lo más importante". Este último comentario no pasó desapercibido ya que Álex y Charlotte mantienen una tensa relación desde que la joven se enfrentó a Melody Luz, pareja y madre de la hija del mediático.

