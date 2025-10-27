Este lunes 27 de octubre, es un día más que especial para Alejandro “Marley” Weibe, ya que hace ocho años se convertía en padre por primera vez tras la llegada al mundo de Mirko. Es por ello que el conductor volvió a derretir las redes sociales con una muestra de amor hacia el niño que enterneció a todos sus seguidores. Fiel a su estilo cálido, el papá más famoso del país compartió en su cuenta personal de Instagram cómo fue el emotivo inicio del día para su hijo mayor, quien fue despertado con un desayuno preparado especialmente para él.

Mirko, el hijo de Marley, celebró sus 8 años rodeado de amor

Mirko nació un 27 de octubre de 2007 a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos. Desde ese entonces, Marley se muestra sumamente comprometido con su crianza monoparental, teniendo como eje central el bienestar de sus dos hijos. Sin embargo, hoy es un día sumamente especial para el mayor del clan. Desde bien temprano, el presentador mostró en la famosa red social de la camarita los detalles del festejo casero que organizó para su primogénito.

Marley y Mirko | Instagram

En el video se puede ver al comunicador ingresando a la habitación de Mirko con un desayuno que combinó lo saludable con lo dulce: un omelette, una porción de chocotorta decorada con confites de colores, una vela encendida y una taza de leche caliente. Todo fue dispuesto sobre una bandeja que él mismo llevó hasta la cama de su heredero, cumpliendo así su deseo de comenzar el día de una manera muy especial.

Emocionado, el rostro de Telefe escribió junto a este registro audiovisual un mensaje que conmovió a todos sus seguidores: “¡No lo puedo creer! Mirko quería desayuno en la cama, así que 6.30 am ahí estábamos! ¡Feliz cumple a esta belleza de niño, tan buen hijo, tan buen hermano! ¡Te amamos Mirko!”. Estas palabras reflejaron no sólo la sorpresa de ver crecer tan rápido a su hijo, sino también la profunda conexión y el cariño que los une desde que llegó a su vida.

El momento se volvió aún más enternecedor cuando se pudo ver a Mirko acompañado de su hermanita Milenka, con quien compartió risas y juegos entre las sábanas. La espontaneidad de los dos pequeños hizo que la escena se viralizara rápidamente, generando una ola de comentarios llenos de ternura y felicitaciones por parte de los fanáticos de esta familia.

Como era de esperarse, los amigos y colegas de Marley no tardaron en sumarse a la celebración desde los saludos virtuales. “Feliz cumpleaños Mirko te amo!!! ¡¡¡¡Que seas muy feliz siempre!!!!”, escribió Georgina Barbarossa, mientras que Vicky Xipolitakis compartió una historia junto al niño recordando algunos momentos compartidos, y Grecia Colmenares añadió: "¡Qué hermosos! ¡Feliz cumple Mirko!", junto a emojis de corazón. Asimismo, el posteo se llenó de "me gusta" y comentarios positivos.

Durante el transcurso de la mañana, el conductor adelantó que los festejos no terminarían ahí. Después del colegio, el cumpleañero recibiría un regalo muy especial preparado por su papá. Aunque no dio detalles sobre qué sorpresa le esperaba a su hijo, dejó entrever que se trataría de algo significativo y pensado para disfrutar en familia, como acostumbra a hacer en cada fecha importante.

De esta manera, Marley y Mirko volvieron a demostrar que su vínculo trasciende la pantalla y que su conexión padre e hijo sigue conmoviendo a todos. Entre risas, juegos y muestras de amor, el conductor celebró un nuevo año de vida del menor con la misma emoción de sumar este año a Milenka.

NB