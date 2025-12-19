Maru Botana reveló la receta definitiva del exquisito bavaroise de limón para 6 personas y 20 minutos de cocción, una propuesta fresca y sencilla que se suma a su repertorio de preparaciones pensadas para compartir en familia. La chef presentó un paso a paso claro que permite disfrutar de un postre elegante sin necesidad de largas horas en la cocina.

La receta definitiva del bavaroise de limón de Maru Botana

Maru Botana presentó la receta definitiva del exquisito bavaroise de limón para 6 personas y 20 minutos de cocción, destacando un postre que combina practicidad y sabor en una preparación pensada para las celebraciones de fin de año. Con ingredientes simples y un procedimiento cuidado, la propuesta se convierte en una opción ideal para quienes buscan un resultado atractivo y equilibrado.

Maru Botana

En esta ocasión, la chef presentó su versión del postre fresco y ligero que se adapta perfectamente a los días de verano y que puede realizarse en poco tiempo. La propuesta está pensada para compartir lo que lo convierte en una opción práctica y accesible para quienes buscan una receta elegante sin necesidad de largas horas de preparación.

La preparación de los bavaroise de limón de Maru Botana comienza con la base de crema inglesa, que se logra al mezclar yemas, azúcar y leche, cocinando a fuego bajo hasta obtener una consistencia espesa. Se le incorpora jugo de limón fresco, que aporta el toque cítrico característico, y gelatina sin sabor previamente hidratada, que permite lograr la textura firme y aireada del bavaroise.

Bavaroise de limón de Maru Botana

El paso siguiente es integrar crema de leche batida, que se suma a la mezcla para darle volumen y suavidad. Finalmente, se coloca en moldes individuales o en una fuente grande y se lleva al frío durante varias horas, hasta que la preparación esté firme y lista para servir. La cocción de veinte minutos corresponde al tiempo necesario para la crema inglesa y la hidratación de la gelatina, mientras que el resto del proceso se realiza en frío.

Todos los ingredientes del bavaroise de limón de Maru Botana

En esta ocasión, Maru Botana presentó su versión definitiva del bavaroise de limón, un postre fresco y ligero que se adapta perfectamente a los días de verano y que puede realizarse en poco tiempo. Para realizar esta receta, la chef recomienda utilizar ingredientes de calidad y en las proporciones justas. La lista incluye:

6 yemas de huevo

150 gramos de azúcar

500 mililitros de leche

200 mililitros de crema de leche

2 limones (jugo y ralladura)

1 sobre de gelatina sin sabor

Agua para hidratar la gelatina

Estos elementos permiten obtener un postre equilibrado, donde el sabor cítrico del limón se combina con la suavidad de la crema y la firmeza que aporta la gelatina. La ralladura de limón se utiliza para intensificar el aroma y reforzar la frescura del bavaroise.

Maru Botana

El bavaroise de limón de Maru Botana está pensado para seis porciones, lo que lo convierte en una opción ideal para reuniones familiares o encuentros con amigos. Su textura ligera y su sabor fresco lo hacen especialmente adecuado para las celebraciones de fin de año, donde suele buscarse un postre que acompañe platos más contundentes.

