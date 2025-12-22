Maru Botana reveló su mejor receta de papas crocantes al horno ideal para Navidad

En las cenas de Navidad, las guarniciones cumplen un rol clave, acompañan, equilibran y muchas veces terminan siendo tan recordadas como el plato principal. Con esa premisa, Maru Botana volvió a apostar por una receta simple pero efectiva y reveló su secreto para lograr papas crocantes al horno, doradas y llenas de sabor.

Maru Botana compartió su receta de papas crocantes

Fiel a su estilo práctico y casero, Maru Botana propuso una preparación ideal para cuando hay muchos invitados y poco margen de error. Sin técnicas complejas ni ingredientes sofisticados, el foco está puesto en el corte, la cocción y una combinación justa de grasas y condimentos que garantizan un resultado impecable.

una guarnición simple que funciona para cualquier mesa

Maru Botana destacó que esta receta es perfecta para acompañar carnes o platos más elaborados sin robar protagonismo. Además, es una opción versátil que se puede adaptar fácilmente: puede hacerse con papas clásicas, pero también con batatas o boniatos, logrando el mismo efecto crocante.

Otro de los puntos a favor es su practicidad. Se puede preparar con anticipación, llevar directamente al horno y servir caliente en el momento justo. El aroma que invade la cocina mientras se doran termina de confirmar por qué se trata de una de esas guarniciones que siempre vuelven a la mesa navideña.

El paso a paso de las papas crocantes al horno

Para esta receta, Maru Botana recomienda usar pocos ingredientes y respetar el orden de la preparación.

Ingredientes:

Papas (o batatas / boniatos)

Manteca derretida

Aceite de oliva

Hierbas a gusto, como tomillo o romero

Sal y pimienta

Preparación:

Lavar y pelar las papas. Cortarlas en rodajas bien finas, preferentemente con mandolina. Acomodarlas prolijamente en una placa para horno sin superponerlas. Rociar con manteca derretida y un chorrito de aceite de oliva. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas elegidas. Llevar a horno fuerte hasta que estén bien doradas y crocantes. Servir calientes.

Con esta receta simple y efectiva, Maru Botana vuelve a demostrar que no hace falta complicarse para lucirse en la mesa navideña. Un clásico infalible, pensado para compartir, que confirma que cuando los ingredientes son buenos y la técnica es clara, el resultado siempre está asegurado.