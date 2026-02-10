Maxi López quedó afuera de Olga: qué pasó

El paso de Maxi López por el mundo del streaming fue tan corto como sorpresivo. Luego de sumarse al canal Olga durante el verano, el exfutbolista dejó de aparecer en Sería increíble, el programa matutino que conduce Nati Jota. Sin anuncios previos, su salida quedó expuesta al aire, cuando la producción presentó nuevas fotos del equipo en las que ya no aparecía.

La situación despertó comentarios inmediatos en redes sociales y fue el periodista Nahuel Saa quien aportó una de las primeras versiones. “No solo Maxi López no encajó en el formato de OLGA y no va a continuar durante el año. Además se tomaron el trabajo de cortarlo y borrarlo de la promo del programa. Bien por Nati Jota que lo remarcó al aire”, escribió al compartir un clip del ciclo. Aunque desde el canal no hubo un comunicado oficial, la explicación que comenzó a circular apuntó a una cuestión de adaptación al estilo propio del streaming.

Maxi López y una salida sin anuncio formal

El tema se instaló cuando, al repasar fotos del equipo del programa, quedó claro que Maxi López había sido recortado de una de las imágenes. Fue la propia conductora quien hizo referencia al detalle con ironía: “En esa última lo cortaron a Maxi, me parece antipático, la verdad, pero qué bien que estaba en la punta, como cuando llevás un novio a la familia, para cortarlo”.

"Gracias a todo el equipo y a la gente que estuvo del otro lado acompañando cada programa", escribió Maxi López en una publicación de Instagram.

Lejos de cualquier tensión pública, Nati Jota también se ocupó de destacar la buena relación laboral que habían construido. “Pero la verdad que un divino, Maxi. Se lo dijimos a él, obviamente. Re bien predispuesto siempre, muy buena onda. Es un chabón que tiene mucha plata, podría ser un antipático…”, comentó. A su lado, Noelia Custodio sumó entre risas: “La vara, bajísima. Gracias, Maxi, por no patearnos… Era buena onda, el chabón”.

Maxi López frente al desafío de un formato nuevo

Los rumores sobre su posible salida no eran del todo recientes. Desde mediados de enero se hablaba de ciertas dificultades para que el exdelantero encontrara su lugar dentro de una dinámica ágil, marcada por la improvisación y los códigos propios del streaming. “Lo ven muy perdido”, aseguraban entonces personas cercanas al día a día del canal. El propio Maxi había reconocido el proceso de aprendizaje que implicaba esta experiencia. “Estoy empezando en esto y la verdad que si a veces me equivoco, pido perdón”, expresó cuando fue consultado en su momento.

“Es un formato nuevo para mí. Trato de adaptarme y llevar las cosas con naturalidad, sin faltarle el respeto a nadie, porque para mí es fundamental ser educado”, agregó. Tras la repercusión por su salida, el exfutbolista también eligió expresarse en redes sociales con un mensaje breve que dejó ver un tono de cierre y agradecimiento: “Mi debut en el streaming Gracias @seriaincreible_ y @olgaenvivo por esta temporada en Mar del Plata. Gracias a todo el equipo y a la gente que estuvo del otro lado acompañando cada programa”.