La tierna torta de cumpleaños que Sarah Burlando le preparó a su papá, Fernando Burlando: un clásico argentino

Este 10 de febrero, Fernando Burlando cumple 61 años, y sus seres queridos no dudaron en mostrarle lo mucho que lo adoran. Desde mensajes en redes sociales hasta dibujos para ilustrarlo, el reconocido abogado recibió muchas notificaciones de sus seguidores. Sin embargo, hubo un regalo que se llevó la ternura de los usuarios y del propio Burlando. Barby Franco mostró que su hija, Sarah Burlando, fue la que decidió hacerse cargo de la torta de cumpleaños, y eligió un clásico argentino que enamoró a todos.

Sarah Burlando no duda en demostrarle a sus papás lo mucho que los ama. En cada ocasión que puede, los acompaña en el trabajo o los invita a jugar para que juntos puedan crear nuevos recuerdos. Es por eso que se volvió de las mini influencers fashionistas más seguidas por los usuarios de las redes sociales, y que más ternura provoca con sus gestos hacia todos sus seres queridos. Este 10 de febrero, Fernando Burlando celebra sus 61 años, y la pequeña no dudó en ser parte de la organización para darle una sorpresa.

Barby Franco compartió en sus historias de Instagram algunos de los saludos que sus seres queridos le enviaban al abogado, y fue así mismo que reveló que la niña había querido hacer la torta de cumpleaños. En un tierno video, se la ve a Sarah frente a su mamá preparando una chocotorta para su papá. Mientras ella mojaba las galletitas en leche y se las pasaba a su mamá, la modelo las colocaba en un plato y esparcía el relleno. "Feliz cumple papito lindo. Acá haciendo la torta", escribió Barby, y Sarah se robó los comentarios tiernos.

La tierna relación de Sarah y su papá Fernando Burlando

Sarah Burlando y Fernando Burlando tienen una relación muy cercana y de mucho cariño. Si bien la niña mostró interés en la moda, y acompaña a su mamá en todo momento, también busca siempre ser la princesa de papá, y se ve en las diferentes postales que Barby Franco logra sacar. Desde el deporte hasta su fascinación por los autos, la modelo comparte los ratos que pasan como padre e hija, dejando en claro la adoración que ambos se tienen.

Es por eso que la niña quiso sorprender a su papá con sus dotes culinarios, y eligió un clásico argentino para hacer como torta de cumpleaños. Fernando Burlando está viviendo un día especial, y se volvió más importante luego de que se revelara quién se encargó de la chocotorta. Sarah Burlando se robó los comentarios tiernos de los usuarios de las redes sociales, tras el gran gesto que hizo para el cumpleaños del reconocido abogado.

A.E