Maxi López reveló qué pasará si se cruza con Mauro Icardi: "Cuando se trata de mis hijos..."

La separación de Wanda Nara y Maxi López en 2013 estuvo marcada por tensiones públicas y conflictos legales que giraron en torno a la cuota alimentaria y el régimen de visitas de sus tres hijos. Con el tiempo, los enfrentamientos mediáticos y personales parecían interminables, y el vínculo entre ambos se mantuvo distante.

Wanda Nara y Maxi López

Sin embargo, en los meses la expareja logró un acercamiento impulsado por la madurez y la necesidad de priorizar el bienestar de sus hijos. Hoy, Maxi López asegura que las diferencias quedaron de lado y que busca disfrutar de la crianza de sus hijos dejando atrás el pasado.

La sincera entrevista de Maxi López en LAM

En diálogo con Ángel de Brito en LAM, Maxi López fue contundente sobre su nueva postura con respecto a Wanda Nara: "No queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos, lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien y podemos compartir un montón de cosas que antes no", comenzó el exdeportista.

El conductor de LAM le preguntó si el paso del tiempo había ayudado a limar diferencias, y Maxi López confirmó: "Sí, sí, hay a veces que uno tiene que sanar, tranquilizarse y llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados o sea, yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos y la verdad que dejamos un poco todas las diferencias de lado y bueno, ahora estamos disfrutando este momento."

Sobre el reencuentro con sus hijos tras meses de separación, el futbolista detalló: "Costó, no lo veía desde enero, pero pasé las navidades con ellos este último diciembre, vamos. Pero pasé las navidades después de muchos años, así que estoy feliz y quiero que sigamos así.".

Maxi López se refirió a un posible encuentro con Mauro Icardi

En cuanto a la relación con Mauro Icardi, Maxi López dejó en claro su postura conciliadora: "Sí, no, nada. O sea, ella tiene que tener relación con él por el tema de las chicas y estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo también."

Maxi López y Mauro Icardi

Cuando se le preguntó si compartiría un cumpleaños o una mesa familiar, respondió con sinceridad: "Es que ya lo hicimos en el pasado. Yo fui a un cumpleaños de uno de los chicos, estuve dentro del departamento de ellos, o sea, por un cumpleaños de mis chicos, de Coqui, ya lo hice en el pasado. O sea, yo cuando se trata de mis hijos el orgullo lo dejo de lado, así que lo único que quiero es que puedan arreglar sus cosas así las nenas también están tranquilas y están bien.", finalizó el concursante de MasterChef.

Hoy, Maxi López y Wanda Nara demuestran que el tiempo y la madurez lograron transformar lo que antes eran conflictos en una relación centrada en la armonía y el bienestar de sus hijos y buscando mantener la paz en cada encuentro.