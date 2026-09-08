En medio del drama familiar con sus padres, Tini Stoessel se mostró con un costoso look Gucci

Tini Stoessel compartió una serie de fotos tomadas en un hotel de Ciudad de México y lució un exclusivo conjunto de la firma Gucci. El estilismo, compuesto por prendas y accesorios de la nueva colección Primavera, llamó la atención en redes sociales por su elevado valor y detalles a la vista.

Tini Stoessel apostó al lujo con un look de más de 11 mil dólares

En medio de un momento atravesado por la crisis familiar que involucra a sus padres, Tini Stoessel volvió a estar en el centro de todas las miradas, aunque esta vez por una cuestión vinculada a la moda. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas en un hotel de la Ciudad de México, donde se mostró con un sofisticado look de Gucci cuyo valor supera los 11 mil dólares.

Las imágenes, que rápidamente cosecharon miles de "me gusta" por parte de sus fanáticos de todo el mundo, muestran a la artista con distintas piezas pertenecientes a la colección Primavera de la reconocida firma italiana. Tal como se puede ver, la joven apostó por una combinación total black and white, con prendas ceñidas al cuerpo y accesorios que elevaron el conjunto. Como prenda principal llevó una remera blanca de manga corta, confeccionada en jersey de nailon elástico sin costuras.

Desde México, Tini Stoessel apostó al lujo con un look de más de 11 mil dólares



La prenda tiene un valor de 1.150 dólares y según la descripción de la firma, esta propuesta busca establecer un nuevo lenguaje a través de siluetas, texturas y materiales, combinando innovación y tradición. Tini Stoessel combinó la remera con una calza blanca a juego, también confeccionada en el mismo material y perteneciente a la misma colección. Esta segunda pieza tiene un precio de 1200 dólares y completa una base minimalista que la artista decidió contrastar con accesorios negros y plateados.

Como calzado, Tini Stoessel eligió un sofisticado stiletto de charol negro con punta fina, correspondiente al modelo Donna pump, valuado en 1220 dólares. El diseño se caracteriza por su taco aguja y por el detalle del emblemático Horsebit de la firma italiana.

Tini Stoessel sumó anteojos y accesorios claves para lograr un lujoso estilismo

Tini Stoessel también sumó accesorios que reforzaron el costado sofisticado de su lujoso estilismo. Entre ellos se destacaron unos anteojos de sol rectangulares con marco negro y el logo dorado de Gucci, que aportaron un aire más moderno al atuendo.

Asimismo, la intérprete de La triple T eligió aros dorados con un dije de perla colgante, un detalle delicado que contrastó con la estética más urbana de la calza y los anteojos. Uno de los complementos que más llamó la atención fue su cartera. Se trata de un modelo confeccionado en malla metálica GG plateada y negra, decorado con un dije y valuado en 5500 dólares.

Minimalista y sofisticado: el costoso look de Tini Stoessel que cautivó a sus fans

El resultado fue un estilismo en el que el blanco y el negro funcionaron como protagonistas, mientras que los detalles dorados y plateados sumaron luminosidad. La combinación de prendas ajustadas, calzado de taco aguja y accesorios de lujo le dio al look una impronta sofisticada y moderna.

La publicación de Tini Stoessel despertó especial interés entre sus seguidores porque, hasta el momento, la actriz no acostumbraba a mostrarse públicamente con estilismos en los que las marcas de lujo tuvieran tanto protagonismo. En esta oportunidad, no solo eligió prendas de Gucci, sino que completó la propuesta con algunos de los accesorios más destacados de la firma.

Tini Stoessel sumó anteojos y accesorios claves para lograr un lujoso estilismo



Por otro lado, se da en un momento particular de su carrera y su vida personal. Después de permanecer tres meses alejada de los escenarios, retomó su gira FUTTTURA y atraviesa una fuerte crisis familiar que involucra a sus papás. Esta disputa también derivó en una auditoría sobre la gestión profesional y financiera de Alejandro Stoessel.

De esta manera, en medio del drama familiar con sus padres, Tini Stoessel se mostró con un costoso look Gucci y se llevó todas las miradas. Desde México, sorprendió con una faceta fashionista poco habitual y un outfit de lujo cuyo valor total supera los 11 mil dólares.