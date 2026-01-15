El refugio de Juliana Awada después de separarse de Mauricio Macri

A casi una semana de haber anunciado el fin de su matrimonio de 15 años con Mauricio Macri, Juliana Awada comenzó un camino de introspección donde buscó refugio para poder atravesar esta nueva -y seguramente dolorosa- etapa en su vida. Pese a haber realizado un sentido posteo en su cuenta personal de Instagram anunciando que iba a mantener “distancia y silencio” para bajar la marea ante el cimbronazo mediático, la empresaria textil reapareció en la web y mostró cuál es su método para transitar su nuevo camino lejos del padre de su hija Antonia.

Así transita sus días de soledad Juliana Awada

A sus 52 años, Juliana Awada decidió -al parecer de común acuerdo- poner punto final a su matrimonio con Mauricio Macri. Juntos eran una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente. Sin embargo, el paso del tiempo y las rispideces entre ambos los llevaron a optar por tomar caminos separados.

Juliana Awada | Instagram

Consciente de las repercusiones que generó esta noticia en el mundo del espectáculo, la ex primera dama brindó un comunicado ante sus más de dos millones de seguidores para transmitir tranquilidad. "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, explicó.

Esta noticia la llevó a adoptar una actitud de introspección y cuidado personal, alejándose por un tiempo de sus redes sociales. No obstante, en las últimas horas reapareció sumamente renovada y fresca donde mostró cuál es su refugio ideal para conectarse con ella misma, aunque sigue aferrándose al bajo perfil y a evitar el exceso de exposición pública.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

Juliana Awada disfruta de su etapa de soltera

Para Juliana Awada, la vida saludable y la conexión con la naturaleza forman parte de su filosofía de vida. Esta incluye también la realización de deportes como herramienta de descarga y cuidado del cuerpo. De esta manera, retomó su actividad en sus historias de 24 horas de la famosa red social de la camarita donde se mostró radiante y llena de vida.

Con raqueta en mano y un claro gesto de estar en plena acción, la diseñadora compartió una imagen donde se la ve jugando al tenis sacando a relucir toda su destreza. En esta postal, se la puede ver vistiendo una remera deportiva manga larga para protegerse de la radiación ultravioleta. Además, llevó puesto un short corto con ligeras aberturas en los costados para permitir el movimiento de sus piernas. También combinó a la perfección las zapatillas con la gorra estilo visera, ambas en color total white.

Juliana Awada | Instagram

Concentrada y dedicada a seguir apostando por las actividades que le hacen bien, Juliana Awada llevó tranquilidad a sus más de dos millones de seguidores con una foto que, más allá de la publicación en sí, parece enviar el mensaje de que se encuentra bien y enfocada en lo suyo. Las metas claras y constancia en sus proyectos funcionan como motor ideal para transitar la soltería sin grandes sobresaltos.

NB