Desde que Joaquinha Lerena de la Riva, conocida popularmente como La Joaqui, dio un paso a la popularidad tras su participación en MasterChef Celebrity, su vida privada logró mayor trascendencia y relevancia. Sobre todo, porque encontró en Luck Ra a su compañero ideal con quien tiene planes de casamiento. Sin embargo, el pasado sentimental de la artista freestyle no siempre fue de color de rosas ya que tuvo dos hijas con dos hombres diferentes atravesando momentos de violencia y soledad.

La Joaqui habló de los padres de sus hijas

Pese a que La Joaqui mantiene su vida privada en absoluto hermetismo, en una de las transmisiones del recordado programa Podemos Hablar -PH- (Telefe), la cantante mantuvo una entrevista mano a mano con Andy Kusnetzoff donde contó su rol como mamá. En este marco, comenzó diciendo que, a sus 21 años, se convirtió en madre de Shaina, la niña que hoy está a punto de llegar a su primera década de edad.

La Joaqui y su hija Shaina | Instagram

De acuerdo con el testimonio que brindó a corazón abierto, debió enfrentar un embarazo en soledad producto del abandono que recibió por parte del hombre. “Le avisé que estaba embarazada y me dijo que no tenía interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Yo me fui para un lado y él para el otro”, comenzó diciendo. Sin embargo, la niña vino a “salvarla” ya que encontró en ella una fuente de amor y refugio que vino a sanar el trauma de su infancia: “Soy hija de padres separados antes de que yo naciera”.

Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui | Instagram

El difícil pasado de La Joaqui

Tres años después, al momento de entablar un noviazgo con el padre de su segunda hija, Eva, La Joaqui reveló que se encontraba inmersa en una “relación tóxica” cargada de violencia, al punto tal que temió por su vida y la de sus hijas. Es por esta razón que recordó cómo fue que Cazzu le brindó un refugio seguro para escapar ante semejante clima de vulnerabilidad. “Cuando tuve a mi segunda nena estaba en una situación de violencia”, afirmó. Acto seguido contó: “Agarré una beba acá, la otra beba acá y me fui”.

Esta red de apoyo que encontró en su amiga y colega, la llevó a poder salir de un clima hostil que la ponía en riesgo constantemente a ella como a sus pequeñas. Asimismo, señaló que le daba vergüenza contarle que el padre de su segunda hija le pegaba porque él era “muy estructurado y correcto”. Y, en cuanto a su abuela, estaba atravesando un cáncer que la tenía en un estado de salud crítico.

La Joaqui y Eva | Instagram

El temperamento y la dura historia de vida de La Joaqui la llevó a hacerse una coraza que hoy en día le permite moverse en el ambiente mediático y artístico. “Se me juzga porque tengo dos hijas de diferentes padres”, señaló en la entrevista con Andy. Hoy en día, va en búsqueda de revertir el patrón en su linaje famenino, donde conformó un hogar que tanto soñó al lado del exjurado de La Voz Argentina 2025, con quien convive junto a sus hijas.

NB