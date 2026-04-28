Arturo, el hijo de Jimena Barón, dijo su primera palabra a sus 8 meses de vida: el tierno video

Un instante íntimo que se convirtió en viral estremeció a los fanáticos de Jimena Barón en las últimas horas. La cantante y actriz compartió un video donde su pequeño Arturo, su hijo emitió sus primeras palabras. La escena, llena de ternura, revela la magia de los primeros momentos en la maternidad y cómo estos gestos simples logran conmover a miles en las redes sociales.

Jimena Barón compartió un momento emotivo con su hijo Arturo

La publicación de Jimena Barón en su cuenta de Instagram sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar de comentarios el video que muestra a Arturo, de apenas ocho meses, diciendo sus primeras palabras. La grabación, de solo nueve segundos, muestra a la cantante en un momento cotidiano junto a su bebé, en una habitación, mientras lucha con el control remoto del televisor.

Jimena Barón con su hijo Arturo//Instagram

En ese contexto, la voz adorable de Arturo se escucha claramente diciendo “ma… ma”, una muestra pura de la inocencia que caracteriza a los primeros pasos en el lenguaje de los niños pequeños. Una situación que sorprendió y emocionó a Jimena Barón, quien no dudó en captar el instante.

Jimena Barón con su hijo Arturo//Instagram

Jimena Barón le respondió a su bebé

El momento fue capturado con la sensibilidad que caracteriza a Jimena Barón, quien reaccionó con entusiasmo y ternura. “Mamá, sí, yo también quiero ver mi programa y no lo podemos poner”, expresó entre risas y mimos, mientras le daba un beso en la cabeza a su hijo.

La artista, claramente emocionada, no pudo contener su alegría y compartió este instante con sus seguidores, quienes inmediatamente reaccionaron con miles de corazones y comentarios llenos de admiración por la belleza del momento. Este no es el primer episodio íntimo que Jimena Barón compartió con su comunidad, pero sí uno de los más emotivos, considerando que se trata de la primera palabra de Arturo.

Jimena Barón con su hijo Arturo//Instagram

Jimena Barón demostró en varias ocasiones su cercanía y honestidad al mostrar detalles de su vida familiar, como su primera salida con el bebé, su corte de pelo o los primeros gateos del niño. Sin embargo, este pequeño logro en el desarrollo de Arturo ha logrado un impacto aún mayor en sus seguidores, quienes ven en la maternidad de Jimena una fuente de inspiración y ternura constante.