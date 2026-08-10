Mercedes Morán: "Yo tengo 70, pero me percibo de 50"

Mercedes Morán se convirtió en un nombre imprescindible dentro del panorama artístico, con una carrera que refleja talento, constancia y capacidad de reinventarse. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta sus más recientes trabajos, su presencia marca un estilo propio. Su versatilidad le permitió transitar con naturalidad entre la televisión, el cine y el teatro; actualmente encuentra en esta faceta una nueva forma de encontrarse y percibirse con otros ojos.

A sus 70 años, Mercedes Morán mostró una faceta personal que dejó entrever cómo se ve a ella misma

Mercedes Morán construyó una trayectoria artística que atraviesa cine, teatro y televisión, consolidándose como una de las figuras más versátiles de la escena argentina. Su recorrido combina personajes memorables, premios y proyectos que la mantienen vigente en la cultura nacional. A lo largo de los años, supo adaptarse a distintos formatos y estilos, demostrando una capacidad única para conectar con públicos diversos.

Mercedes Morán

En los últimos días, la destacada artista dio una entrevista con Mil Horas donde hizo una reflexión sobre su vida que sorprendió a todos. “Yo tengo 70 años y la verdad es que me autopercibo de 50; para mí los 50 fueron un momento muy lindo. Entre los 45 y los 50 sentí que estaba en un punto donde tenía mucha experiencia y todavía me sentía muy potente”, comentó. La actriz explicó que esa etapa fue especial porque combinaba la energía con un camino recorrido, distinto a la juventud que, según ella, es “solo potencia y no sé qué”.

En la misma charla, Mercedes Morán reconoció que resulta curioso tener una edad cronológica y sentirse de otra: “Es raro esto de tener una cantidad de años y sentirte de otra”. Sus palabras reflejan una mirada positiva sobre el envejecimiento y la percepción personal del tiempo. Mientras estudiaba Sociología, la dictadura interrumpió su formación y decidió anotarse en un taller de actuación con Lito Cruz, marcando el inicio de su recorrido.

A lo largo de más de cuatro décadas, trabajó en televisión, cine y teatro. En la pantalla chica se destacó en producciones como Gasoleros, Culpables, Mujeres asesinas, Amas de casa desesperadas y El hombre de tu vida. Su talento le valió premios Martín Fierro y Cóndor de Plata, consolidando su lugar como actriz de referencia. En el cine, participó en más de treinta películas, entre ellas La ciénaga (2001) y La niña santa (2004), dirigidas por Lucrecia Martel, que marcaron un antes y un después en su carrera.

Mercedes Morán: talento que trasciende generaciones y formatos

En el teatro, Mercedes Morán brilló en obras como Locos de contentos, Monólogos de la vagina y Agosto. En 2016 estrenó su unipersonal Ay amor divino, con texto propio y dirección de Claudio Tolcachir, mostrando su capacidad de crear y reinventarse. Además de su trabajo como actriz, incursionó en la escritura con el libro Madre mía, una obra que reúne relatos íntimos sobre su relación con su madre y que combina autoficción y crónica.

Mercedes Morán

En la actualidad, continúa sumando proyectos que reflejan su vigencia y creatividad. Su carrera se mantiene activa en distintos ámbitos culturales, con propuestas que la acercan a nuevos públicos y consolidan su lugar como referente artístico. La actriz también fue reconocida internacionalmente; en 2018, recibió un premio a toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y, en 2022, fue distinguida con el Premio Retrospectiva en el Festival de Málaga.

Las palabras de Mercedes Morán en Mil Horas reflejan una actitud vital frente al paso del tiempo. Su percepción de los 50 como una etapa de plenitud y potencia se suma a una carrera que sigue creciendo y que la mantiene vigente en la escena cultural. Con más de cuarenta años de trayectoria, la actriz demuestra que la edad es solo un número y que la creatividad no tiene límites.

Mercedes Morán

Mercedes Morán transita sus 70 años con una mirada que combina experiencia y vitalidad, y lo expresa en cada proyecto que encara. Su carrera, que abarca más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión, refleja un recorrido constante y diverso que la mantiene presente en la escena cultural. La actriz reconoce que ciertas etapas de su vida marcaron momentos de plenitud, y esa percepción se suma a un presente activo en el que sigue explorando nuevas formas de expresión.

VDV