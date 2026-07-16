El saludo de Messi y Rodrigo de Paul después de la victoria de Argentina junto a un accesorio exclusivo

Lionel Messi y Rodrigo de Paul son dos de los máximos referentes de la Scaloneta. Ambos construyeron una sólida relación de amistad que trasciende el campo de juego y se extiende al plano personal. A lo largo de los últimos años, se los pudo ver compartiendo distintos momentos lejos de los estadios, reflejando la cercanía que mantienen fuera de los estadios. Sin embargo, en esta oportunidad, luego de la victoria de Argentina, los futbolistas protagonizaron un emotivo saludo que, en cuestión de minutos, se convirtió en viral.

La emotiva foto de Rodrigo de Paul junto a Lionel Messi

Este jueves 16 de julio, Rodrigo de Paul compartió algunas postales de lo que fue el encuentro entre Argentina e Inglaterra y las repercusiones que dejó la victoria de la Scaloneta en las redes sociales. Además, abrió las puertas de su privacidad y sorprendió a sus más de 15,7 millones de seguidores al publicar una imagen junto a Lionel Messi durante la concentración del equipo en el hotel de Atlanta.

Lionel Messi junto a Rodrigo de Paul | Instagram

La alegría por el pase de la selección a la final del Mundial 2026 se hizo sentir rápidamente en todos los rincones del país y también puertas adentro del plantel. Luego del triunfo por 2-1, los jugadores celebraron no sólo en el vestuario, sino en las habitaciones de la concentración, aunque con la mira puesta en el último desafío del torneo: el duelo decisivo frente a España.

A través de una postal que compartió en sus historias de 24 horas, el volante mostró cómo transcurrieron las primeras horas del día después de una noche inolvidable. Junto al capitán del seleccionado se encuentra recostado en una cama. Ambos aparecen sonrientes, compartiendo un mate y luciendo una de las camisetas de la indumentaria oficial de la AFA. “Buen día”, escribió junto a siete banderas argentinas, un detalle que hace referencia a los siete partidos disputados -y ganados- en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

El saludo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul | Instagram

El accesorio de lujo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul

Más allá de la emoción que despertó la imagen y las millones de reacciones que generó entre los fanáticos argentinos, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales: el exclusivo accesorio de lujo que tenía Lionel Messi y que compartió con Rodrigo de Paul: un termo y un mate completamente dorados, con un tono bien brillante, que muchos asociaron con el trofeo máximo del Mundial. Otros, en cambio, vincularon el particular objeto con aquella histórica postal del delantero tras consagrarse campeón en Qatar 2022, cuando apareció descansando junto a la copa.

Asimismo, el detalle no pasó desapercibido para los especialistas en diseño y los usuarios más observadores, quienes repararon en que el termo y el mate dorados mantenían una estética similar con el packaging de una bolsa de alfajores de una reconocida marca. El producto estaba apoyado sobre la mesita de luz y llamó aún más la atención porque llevaba impreso el apodo de Leo.

Lionel Messi junto a Rodrigo de Paul | Instagram

Después de una noche histórica para la Selección argentina, la emoción continuó durante las primeras horas del día en la concentración. Con los rostros marcados por el cansancio, pero reflejando la felicidad y la satisfacción por el objetivo conseguido, Lionel Messi y Rodrigo de Paul compartieron un desayuno especial que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. La postal, cargada de simbolismo, refleja no sólo la amistad entre los deportistas, sino también la alegría por llegar a la instancia final del evento mundialista más importante del fútbol.