Mientras Locomotora Oliveras sigue internada por un ACV, su hermano contó cómo la encontraron: “Estaba tirada, confundida”

Locomotora Oliveras sufrió un duro traspié en su vida. El pasado lunes 14 de julio tuvo que ingresar de urgencia al hospital José María Cullen de Santa Fe, luego de presentar una pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, lo que luego derivó a un ACV isquémico que la llevó a una cirugía el miércoles 17.

Desde ese momento, los fanáticos de la deportista y los medios de comunicación han estado muy atentos a su evolución. El último parte médico de la institución donde se encuentra hospitalizada reveló que se encuentra "clínicamente estable" y que, su pronóstico es reservado.

Locomotora Oliveras

Cómo encontraron a la Locomotora Oliveras antes de sufrir el ACV

En este sentido, durante la noche del sábado, su hermano, Jesús, habló con el programa de Luis Ventura en América TV, "Secretos Verdaderos" y dio detalles de cómo encontró a Locomotora Oliveras minutos antes de que sufriera el ACV. "Mi hermana viajó a Santa Fe con su hijo Alexis. Ese día estaban charlando, viendo una película, todo bien. Le dijo: ‘Levantame a las 9 a.m. que tengo que ir a jurar por lo de constituyente’. Al otro día, cuando la fue a despertar, estaba tirada en la cama, confundida. Ahí llamó a la ambulancia, que respondió rápido: en 10 minutos llegó. No podía mover la mitad del cuerpo", empezó comentando.

Seguidamente, destacó el accionar rápido del servicio médico: "Nos llamaron a nosotros y fue una negación total. La pude ver al día siguiente, porque pude hablar con ella. Hablaba, recordaba. Estaba confundida".

"El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor", comentó. En esta misma línea, mencionó que deberán esperar 10 días para retirar la asistencia mecánica que tiene, no obstante, será de manera pausada para determinar cómo reaccionará su cuerpo.

"Después de una operación tan grande, debe ser inducida a un coma por unos días. Le retiraron una parte del cráneo para liberar presión. El médico me dijo: día a día, hora a hora. No sabíamos que era hipertensa. Trabajé con ella muchos años, estábamos rodeados de médicos, pero no lo sabíamos", agregó.

Por el momento, la salud de la Locomotora Oliveras avanza positivamente, pero habrá que esperar los días indicados para conocer si será dada de alta.

AM