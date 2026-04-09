Migue Granados reveló por qué decidió realizar su cambio físico: bajó 20 kilos

Migue Granados habló de su cambio físico con el humor de siempre, pero también con mucha claridad. Fue durante una entrevista en SQP (América), el programa de Yanina Latorre, donde el tema salió casi de inmediato. Allí, el conductor contó por qué decidió bajar de peso y dejó en claro que la motivación no tuvo que ver con responder a una exigencia externa, sino con una búsqueda mucho más personal.

Migue Granados y la respuesta sobre las inyecciones

Cuando le remarcaron que está “muy flaco”, Migue Granados primero esquivó el comentario con ironía “Yo no opino de cuerpos, ¿sabés?”, pero enseguida fue al punto. “Es una búsqueda”, dijo. Y cuando le preguntaron por qué adelgazó tanto, contestó: “Para estar cómodo, la verdad”. La respuesta apareció después de meses en los que su transformación física generó comentarios de todo tipo. Durante la entrevista, Yanina Latorre señaló que el tema había generado “una revolución”, y a partir de ahí el conductor explicó qué fue lo que más le molestó: las versiones que lo vinculaban a las inyecciones para adelgazar.

Migue Granados

Lejos de dejar pasar el tema, Migue lo desmintió. “En realidad me jodió, porque una vez que tengo voluntad para algo digo: ‘Hijos de puta, denme una’”, se quejó. Después aclaró que no recurrió a ese tipo de medicación. “No me di. Me da miedo. Si no me diera miedo, me la doy en el ojo”, exageró, fiel a su estilo. Más allá del chiste, desarrolló la idea: dijo que no sabe bien qué puede pasar después, que no está del todo comprobado y que, aunque entiende para qué se usa, no quiso ir por ese camino.

Migue Granados y cómo define hoy esta etapa

En cambio, explicó que eligió una vía mucho más tradicional: comer mejor y entrenar. Ahí también apareció otro dato que ayuda a dimensionar el cambio: incluso le marcaron que nunca en su vida había hecho tanta gimnasia, y él mismo reconoció que ahora está metido de lleno en eso, con déficit calórico y entrenamiento de fuerza. La frase no es menor, porque deja ver que no habló de una solución rápida, sino de un proceso sostenido a partir de hábitos nuevos.

Cuando le preguntaron si ahora está más cómodo, respondió: “Estoy recómodo”. Y más adelante reafirmó: “Ahora sí”. También dejó ver que está contento con el cambio y lo dijo a su manera: “Estoy refachero”. Sobre el final, además, recordó que en otro momento pesaba cerca de 120 kilos. Así, entre chistes y sinceridad, Migue Granados explicó que bajó 20 kilos porque quería sentirse mejor.