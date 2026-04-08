Revelaron la millonaria cifra que cobraría Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano, pero su ingreso a esta edición no llamó la atención solo por el peso simbólico de su nombre dentro del reality. En las últimas horas también se conoció la cifra que estaría cobrando por sumarse a esta edición, un número que la ubicaría entre las participantes mejor pagas del programa y que refuerza la idea de que Telefe hizo una apuesta fuerte para concretar su regreso.

Tamara Paganini y la apuesta fuerte de Telefe

Según contó Fede Flowers en El Observador 107.9, en el ciclo de Luis Majul, Tamara estaría cobrando 5 millones de pesos por semana. Si se toma como referencia ese monto, el cálculo diario ronda los 714 mil pesos, y la proyección mensual supera los 21 millones de pesos. La cifra impacta todavía más si se la compara con el piso que, según el mismo informe, cobraría cualquier participante regular de esta edición: 137 mil pesos semanales.

Esa diferencia refuerza algo que ya se viene comentando alrededor de su nombre: Tamara no entró como una participante más, sino como una figura con otro peso dentro del programa. Además, el dato aparece en un contexto donde también se habló de convocatorias que no prosperaron por pedidos económicos todavía más altos, lo que deja aún más en evidencia la negociación particular que habría tenido en su caso.

Tamara Paganini y el regreso de una histórica de Gran Hermano

Tamara ya había formado parte de una edición anterior: fue una de las participantes más recordadas de la primera edición de Gran Hermano Argentina, en 2001, donde terminó como subcampeona. Su paso por ese ciclo quedó muy instalado en la memoria del formato y también estuvo atravesado por un conflicto fuerte con el canal y la producción, una pelea que después derivó en una demanda judicial. Justamente por esa historia previa, su vuelta tiene una carga distinta y se entiende también como una "revancha televisiva".

Tamara Paganini durante su participación en Gran Hermano 2001

En esta nueva etapa, Tamara Paganini ingresó a la casa el 31 de marzo de 2026, 25 años después de haber participado en la primera edición del reality. Su entrada se dio en reemplazo de Jennifer “Jenny” Mavinga y fue anunciada como una de las incorporaciones destacadas de esta edición. Su regreso marcó la vuelta de una ex participante muy identificada con los inicios de Gran Hermano en la Argentina.