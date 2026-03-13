Así es el alojamiento de lujo que eligió Wanda Nara en Maldivas

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar una lujosa escapada de sus responsabilidades, junto a Martín Migueles. Como primera parada, paseó por las fashionistas calles de Milán, donde disfrutó de la Fashion Week y la moda de alto renombre. Sin embargo, decidió alejarse de las ciudades históricas, cuando eligió como segundo destino a Maldivas, la reconocida isla asiática. En sus historias de Instagram, compartió el lujoso y exclusivo alojamiento en el que ella y su pareja decidieron quedarse para una jornada bajo el sol y frente a aguas cristalinas.

Las vacaciones en Maldivas de Wanda Nara

El lujoso alojamiento en Maldivas de Wanda Nara

Wanda Nara no duda en vivir una vida de lujos y excentricidades. Su estilo de moda se caracteriza por lucir prendas llamativas, con estampas que marcan su amor por personas de renombre dentro de la industria fashionistas. En esa misma línea, busca pasar sus días de relajación en los mejores alojamientos, que se vuelven exclusivos de cada uno de las ciudades que visita. En su llegada a Maldivas, sorprendió en sus historias de Instagram, al mostrar que eligió The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands.

El lujoso alojamiento en Maldivas de Wanda Nara

El resort está ubicado en el atolón Malé Norte, y se caracteriza por sus villas privadas sobre el agua, todas con piscina privada y acceso directo al mar. Los valores aproximados rondan desde los más básicos, de entre USD 2.500 a USD 3.500 por noche; hasta la residencia privada de lujo que puede superar los USD 15.000 a USD 20.000 por noche, incluye piscina infinita frente al océano, terraza panorámica, chef privado y servicio de mayordomo las 24 horas. En las fotografías compartidas por Wanda, se denota la tranquilidad del lugar, con una vista de lujo al mar, caminos de madera y su propio espacio para nadar y pasar el rato junto a su pareja.

El lujoso alojamiento en Maldivas de Wanda Nara

De encuentros legales en Milán a una escapada romántica en Maldivas

Durante sus días en Milán, Wanda Nara sorprendió con su gira por las más importantes tiendas de ropa y sus románticos encuentros con Martín Migueles. Sin embargo, en su estadía en Italia, también se llevó a cabo una de las audiencias por el divorcio con Mauro Icardi, haciendo que la expareja volviera a coincidir en sus días en la que fue su casa durante años. Tras el momento, ella se mostró "feliz" con el resultado, pero no se específico para qué se había tratado la misma, y qué se había resuelto.

Tras este encuentro, se alejó de los escándalos para tomarse unos días bajo el sol de la lujosa playa de Maldivas. Con sus postales de playas infinitas, piletas sorprendentes y una habitación que demuestra la exclusividad del alojamiento, generó los comentarios en redes sociales y las diversas opiniones de los usuarios.

Las vacaciones en Maldivas de Wanda Nara

Wanda Nara volvió a dar de qué hablar, esta vez por un viaje que mezcla el romance con sus responsabilidades laborales. Sus seguidores esperan que, dentro de unos días, regrese a la Argentina para terminar con algunas grabaciones de la televisión y para el gran final de Masterchef Celebrity. Sin embargo, por el momento, disfruta de la exclusividad de uno de los hoteles más costosos del mundo, que fusiona la tranquilidad del mar con la intimidad de un viaje en pareja.

A.E