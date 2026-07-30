Con mini outfit de montaña: así disfrutó Anita García Moritán de sus vacaciones con Pampita

Las vacaciones de invierno llegan a su tramo final y Carolina “Pampita” Ardohain junto a Anita García Moritán aprovechan cada momento para disfrutar de unos días rodeadas de nieve, paisajes de montaña y mucha diversión. Así lo dejaron ver en las redes sociales de la pequeña, quien con apenas 5 años ya se convirtió en una referente del estilo infantil gracias a su simpatía, su espontaneidad y los looks que elige, siempre atentos a las últimas tendencias. En esta ocasión, madre e hija demostraron cómo llevar un outfit de montaña con mucho estilo, combinando prendas funcionales, abrigo y comodidad para disfrutar al máximo de un manto blanco y temperaturas bajo cero en Villa La Angostura.

Anita García Moritán y Pampita eligieron un look après-ski para lucir en la nieve

El look après-ski es una estética que nació en los centros de esquí europeos y combina funcionalidad para la nieve creando una imagen elegante y, por sobre todo, abrigada. No se trata solamente de la ropa para realizar actividades sobre la nieve, sino de todo un estilo asociado a las vacaciones en la montaña: prendas térmicas, texturas cálidas y una mezcla entre lujo y comodidad. En el caso de Pampita y Anita García Moritán, la propuesta refleja justamente esa tendencia: una versión familiar y fashionista del estilo alpino.

Vacaciones de Anita García Moritán y Pampita en la Patagonia | Instagram

Durante sus vacaciones en la nieve, ambas lucieron equipos pensados para protegerse del frío, pero con detalles de moda que transformaron este estilo de indumentaria en looks con identidad propia. Por un lado, la niña lleva una versión más lúdica: su outfit está compuesto por una campera de abrigo fucsia que aporta un contraste colorido sobre el paisaje blanco, mientras que los pantalones oscuros, las botas, los guantes y el casco completan un conjunto pensado para protegerse de la humedad y del hielo. Las antiparras son claves en este tipo de estética porque permiten jugar con la moda incluso cuando se necesitan accesorios para protegerse de las resolanas o de las posibles quemaduras por congelación.

Vacaciones de Anita García Moritán y Pampita en la Patagonia | Instagram

Por su parte, la modelo apostó por una interpretación más sofisticada del estilo montaña. La elección de prendas en tonos neutros, con campera tipo puffer, pantalón de nieve y accesorios en negro, responde a una estética ski chic: minimalista, elegante y con inspiración deportiva.

En las imágenes propiciadas en la cuenta personal de Instagram de la mini fashionista se percibe una combinación muy característica del après-ski: casco y antiparras de esquí mezclados con prendas de abrigo más vinculadas al lifestyle, como el sweater tipo corderito o la conductora. Esa mezcla entre lo característico del estilismo en la nieve y lo artesanal es una de las claves actuales de la tendencia en moda de los últimos años: la montaña se convierte en una pasarela natural.

Vacaciones de Anita García Moritán y Pampita en la Patagonia | Instagram

Las tardes de diversión de Anita García Moritán y Pampita

Más allá de posar sonrientes frente a cámara junto a su hija, Pampita registró en detalle cómo Anita García Moritán disfrutó de la nieve en todo momento. Primero, recorrieron los senderos cubiertos por el manto blanco, explorando los caminos y descubriendo cómo el manto blanco envolvía árboles, suelo y la vegetación característica del paisaje patagónico. Más tarde, compartió una postal de la pequeña junto a sus hermanitos Benicio y Beltrán, quienes se divirtieron jugando una clásica “guerra de nieve” bajo una intensa nevada.

En otra de las imágenes, madre e hija se mostraron juntas mientras ascendían en un teleférico vidriado. En ese momento, Anita se animó a probar el hielo que llevaba en sus manos, explorando su textura y su particular sensación al llevarlo a la boca. Al llegar a la cima del centro de esquí, la niña quedó maravillada con la postal del Cerro Bayo, desde donde se puede contemplar el imponente Lago Nahuel Huapi: un escenario donde se combinan nieve, montaña y agua en una de las vistas más emblemáticas del sur argentino.

Vacaciones de Anita García Moritán y Pampita en la Patagonia | Instagram

Finalmente, la pequeña también disfrutó junto a sus hermanos de uno de los contrastes más llamativos del destino: se sumergió en una pileta climatizada al aire libre mientras, como telón de fondo, se podían ver el paisaje cordillerano característico del lugar.

Vacaciones de Anita García Moritán y Pampita en la Patagonia | Instagram

Así, entre looks pensados para atravesar el frío en la nieve sin perder estilo ni elegancia, Anita García Moritán y Pampita disfrutaron de las vacaciones de invierno en uno de los destinos turísticos más convocantes del sur del país: Villa La Angostura. Sin perder la impronta fashionista que las caracteriza, madre e hija dejaron en claro que las bajas temperaturas se pueden afrontar con personalidad, comodidad y una cuidada elección de prendas que combinan funcionalidad con las últimas tendencias del universo après-ski.