La polémica salida de Érica Rivas de Casados con hijos continúa teniendo repercusiones en su entorno familiar. Esta vez fue Miranda de la Serna, hija de la actriz y de Rodrigo de la Serna, quien habló sobre cómo atravesó su mamá aquella situación y el sufrimiento que, según contó, todavía le provoca. Además, destacó su fortaleza y decisión de priorizar sus principios por encima de determinadas oportunidades profesionales.

Érica Rivas

La joven actriz se refirió al tema durante una entrevista con Karim González para Sola en los bares, el programa del canal de streaming Conexión Abierta. La intérprete participó del ciclo con motivo del estreno de El llanto del perro, la película dirigida por Federico Venzi, y, al hablar sobre su recorrido profesional y las enseñanzas de sus padres, recordó el impacto que tuvo el conflicto en la vida de su mamá.

El sufrimiento de Érica Rivas tras su salida de Casados con hijos

Al ser consultada sobre cómo había vivido aquella situación, Miranda de la Serna fue contundente al describir el dolor que vio atravesar a su mamá: "Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir", expresó. También explicó que sus padres nunca buscaron involucrarse en controversias mediáticas, ya que no son personas interesadas en el mundo del espectáculo y los programas de chimentos.

Miranda de la Serna

En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido fue algo que ella no buscó y que terminó afectando su privacidad. Para la joven actriz, su mamá quedó expuesta a una situación que no había elegido y cuyas consecuencias personales todavía puede observar. Sin embargo, también destacó la fortaleza con la que la actriz enfrentó ese episodio y su capacidad para seguir adelante pese al dolor que le provocó.

La postura de Érica Rivas y las consecuencias de defender sus ideales

Durante la conversación, Miranda de la Serna también reflexionó sobre el costo profesional que puede tener para una artista expresar sus desacuerdos y negarse a aceptar determinadas condiciones de trabajo. Aunque aclaró que no cuenta con información concreta para confirmar que su mamá haya perdido proyectos por su postura, consideró que es una posibilidad. "Estoy segura de que sí", afirmó, antes de explicar que Érica suele manifestar cuando algo no le parece correcto o no está de acuerdo con determinadas formas de trato.

Miranda de la Serna

Desde su perspectiva, esa actitud puede generar incomodidad en los sectores de poder de la industria artística, especialmente cuando una mujer expresa abiertamente sus diferencias. La actriz señaló que para quienes ocupan esos espacios de decisión puede resultar difícil trabajar con alguien que pone límites y cuestiona aquello que considera injusto.

La decisión de Miranda de seguir el mismo camino que su mamá

Más allá de las dificultades, Miranda de la Serna manifestó una profunda admiración por Érica y por la manera en que sostiene sus convicciones: "Es una persona muy fuerte, que tiene los principios y sus ideales por delante de cualquier cosa. Es una mujer que admiro mucho", expresó. También reconoció que esas decisiones pueden lastimarla, pero destacó que su mamá encuentra la manera de seguir adelante sin renunciar a lo que piensa.

Miranda de la Serna de pequeña junto a sus papás

La joven también dejó en claro que comparte esa mirada y que ambas prefieren mantenerse fieles a sus ideas antes que aceptar oportunidades que contradigan sus valores. En ese sentido, explicó que, aunque son artistas independientes y no cuentan con un respaldo económico que les permita desentenderse de las dificultades laborales, consideran que hay cuestiones que están por encima del dinero. "Preferimos por ahí no ganar millonadas de dinero y sí poder decir las cosas que realmente sentimos y pensamos", expresó. De esta manera, Miranda de la Serna dejó en evidencia que la experiencia de Érica Rivas no solo tuvo un impacto en el plano personal, sino que también forma parte de las enseñanzas que recibió de su mamá.