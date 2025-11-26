Érica Rivas, Mercedes Morán, Miranda de la Serna y Mónica Gonzaga arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Érica Rivas, Mercedes Morán, Miranda de la Serna y Mónica Gonzaga protagonizan una de las propuestas argentinas que hoy vuelve a resonar con fuerza entre los usuarios de Netflix. Con una historia intensa, actuaciones de enorme sensibilidad y un tratamiento visual que acompaña el pulso dramático de la narración, Elena sabe se consolida como uno de esos estrenos que logran cautivar desde sus primeros minutos.

Elena sabe en Netflix

El film se abre paso gracias a una trama humana, honesta y desgarradora, centrada en los dilemas de una madre que, marcada por la enfermedad y la pérdida, decide emprender una búsqueda personal que la enfrenta al pasado y a una verdad difícil de asimilar. En ese viaje emocional, Érica Rivas, Mercedes Morán, Miranda de la Serna y Mónica Gonzaga, brillan con interpretaciones que elevan cada escena y permiten que el espectador conecte de inmediato con el conflicto de la protagonista.

De qué trata Elena sabe

En el corazón de la historia aparece Elena, interpretada por Mercedes Morán. La protagonista vive en los suburbios de Buenos Aires y atraviesa el avance del Parkinson al mismo tiempo que intenta encontrar respuestas tras la muerte de su hija Rita. La investigación policial no ofrece resultados, lo que la impulsa a tomar las riendas de su propio camino en busca de justicia.

Ese trayecto la conduce hacia la ciudad, donde se cruza con personas que formaron parte del mundo de Rita y que podrían ser clave para reconstruir sus últimos días. Con una narrativa que combina tensión, dolor y ternura, la película aborda temas como la maternidad, el duelo, la memoria y la fragilidad del cuerpo, mientras el relato avanza con la fuerza emocional que imprimen sus protagonistas, entre ellas Érica Rivas y Miranda de la Serna, quienes completan un elenco femenino sólido y conmovedor.

Dónde se grabó Elena sabe

Uno de los aspectos más destacados del film de Netflix, es el trabajo detrás de sus escenarios. La producción recreó un conurbano bonaerense particular, casi ficticio, a partir de la unión de diversos municipios que permitieron generar la estética buscada por la directora. Hurlingham se convirtió en uno de los corazones visuales del rodaje gracias a su arquitectura inglesa, sus calles arboladas y su zona de casas bajas, elementos que aportaron identidad y realismo al universo narrado.

Elena sabe en Netflix

Además del casco histórico y la Iglesia del Sagrado Corazón, el equipo filmó en Lanús, Villa Ballester, Remedios de Escalada, Mar del Plata, Berazategui y Wilde, fusionando estos espacios para dar vida a un territorio coherente y emocionalmente cargado. Ese proceso artesanal, sumado a la calidez de los vecinos y al aporte logístico de cada municipio, permitió construir un escenario que funciona como un personaje más dentro del relato.

Es así como Elena sabe arrasa en Netflix. Érica Rivas, Mercedes Morán, Miranda de la Serna y Mónica Gonzaga vuelven a poner en el centro una película argentina estrenada originalmente en 2024, que recupera una nueva vida gracias al enorme impacto que está generando en la plataforma.