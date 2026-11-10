Así es el refugio de 500 hectáreas que Mónica Cahen D’Anvers construyó junto a Cesar, el amor de su vida

Mónica Cahen D’Anvers encontró en San Pedro mucho más que un cambio de paisaje. Junto a César Mascetti, impulsó durante décadas un proyecto que creció junto con ellos y que fue sumando espacios, producciones y rincones ligados a su vida cotidiana. Con el paso de los años, ese lugar fue incorporando nuevos sectores y actividades que reflejan la forma en que ambos imaginaron la vida lejos de la ciudad, preservando costumbres, recuerdos y proyectos que aún forman parte de su identidad.

Con más de 500 hectáreas: La casa de Mónica Cahen D’Anvers que mantiene vivo el legado de César Mascetti

Cuando Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti decidieron instalarse en La Campiña de San Pedro a fines de la década de 1970, comenzaron un proyecto que fue mucho más allá de una mudanza. Lo que inicialmente fue una búsqueda de una vida más conectada con la naturaleza terminó convirtiéndose en un establecimiento de casi 500 hectáreas. Allí conviven la producción agropecuaria, la vida familiar y los recuerdos de una de las historias más conocidas de la televisión argentina.

Mónica Cahen D'Anvers en San Pedro

El predio donde se instaló la pareja comenzó con alrededor de doce hectáreas y unos pocos miles de naranjos. Con el tiempo, ese emprendimiento se expandió hasta alcanzar decenas de miles de árboles frutales, además de incorporar distintos cultivos y actividades productivas. En cada sector del campo se advierte una organización pensada para integrar trabajo y cotidianidad. La propiedad no solo fue pensada por los periodistas como un sector de descanso, sino también como un espacio para crear nuevas rutinas al aire libre.

La casa de Mónica Cahen D’Anvers se integra naturalmente al paisaje. Está rodeada de extensos espacios verdes, árboles y senderos; la casa mantiene una estética sencilla y funcional, acorde con el entorno. Desde sus galerías abiertas es posible observar la gran variedad de plantas que componen el jardín. Entre ellas destacan los rosales, que fueron traídos desde Italia por pedido de la conductora, quien buscaba mantener la conexión con sus raíces. Durante la primavera, la floración aporta color a los alrededores y ofrece vistas únicas.

Cahen D’Anvers y César Mascetti

Uno de los espacios más representativos del establecimiento es la huerta, que ocupa un lugar central dentro de la dinámica de La Campiña. Allí se cultivan diferentes variedades de verduras, frutas y hierbas aromáticas que forman parte de la actividad cotidiana del predio. Incluso algunos de los árboles conservados por la familia tienen un valor especial por los años que llevan acompañando la historia del lugar y porque fueron de los primeros que plantó la periodista y César Mascetti.

Entre recuerdos, proyectos juntos y un predio inmenso: El refugio de Mónica Cahen D’Anvers en San Pedro

Además de la producción agrícola, La Campiña de Mónica Cahen D’Anvers incorporó nuevos espacios que ampliaron su identidad. Entre ellos se destaca un restaurante, pensado para recibir visitantes interesados en conocer el establecimiento. La construcción privilegia el estilo rural, potenciando así las vistas que lo rodean. Cerca de ese sector también se encuentran distintas áreas de recorrido que permiten descubrir parte de la historia de la periodista, de César Mascetti y de su familia.

El palomar de César Mascetti

Otro de los puntos más reconocibles del predio es el palomar, una estructura que se convirtió en una postal habitual. Lejos de cumplir una función meramente decorativa, forma parte de la identidad visual del establecimiento y está asociado a muchos de los momentos compartidos por el presentador dentro del campo. A su alrededor se desarrollan algunos recorridos, mientras que numerosas fotografías conservan escenas cotidianas del periodista en contacto con las aves.

La memoria ocupa además un lugar destacado en el museo que funciona dentro del complejo. Allí se reúnen objetos, imágenes y distintos testimonios vinculados con la trayectoria profesional y personal de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti. Las fotografías permiten recorrer décadas de trabajo en los medios, pero también muestran aspectos menos conocidos de su vida fuera de las cámaras. El espacio refleja cómo La Campiña no fue un emprendimiento, sino también el escenario donde construyeron gran parte de su rutina.

Mónica Cahen D'Anvers y Sandra Mihanovich en La Campiña de San Pedro

Tras el fallecimiento de César Mascetti en 2022, el establecimiento continuó con Mónica Cahen D’Anvers, siendo uno de los símbolos más representativos de esa historia de vida en común. Los rosales, los árboles frutales, la huerta, el palomar y cada uno de los espacios que forman parte de las casi 500 hectáreas conservan la impronta de un proyecto iniciado hace más de cuatro décadas. En San Pedro, La Campiña combina producción, vida cotidiana y recuerdos.

VDV