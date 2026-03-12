Así es la nueva rutina de Morena Rial con prisión domiciliaria

Tras pasar cinco meses detenida en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, Morena Rial consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y ya comenzó a reorganizar su vida lejos del penal. La hija de Jorge Rial fue trasladada el miércoles 11 a la casa de su hermana Rocío, donde fijó su domicilio hasta que se lleve adelante el juicio por la causa que enfrenta.

Desde entonces, su rutina cambió por completo y gira principalmente en torno al cuidado de su hijo Amadeo. Según exlicó su abogado, la joven busca aprovechar esta etapa para retomar hábitos y enfocarse en su familia. La decisión judicial implica que deberá cumplir con reglas estrictas para conservar el beneficio.

Morena Rial y los cambios después de la cárcel

El cambio más visible, según explicó su abogado Martín Leiro, tiene que ver con la forma en que Morena Rial reorganizó sus días. De acuerdo con el letrado, la joven comenzó a incorporar rutinas que antes no tenía. Incluso mencionó una escena cotidiana que, para él, refleja el proceso que está atravesando. “Hoy se levantó a las 6.30 para preparar a Amadeo, que se tenía que ir al jardín. Le hizo el desayuno y lo acompañó en su rutina”, contó. Para su defensa, esos gestos forman parte de un intento real por modificar su estilo de vida.

Morena Rial llegando al domicilio donde deberá cumplir la prisión domiciliaria luego de cinco meses detenida.

Leiro aseguró que el tiempo que pasó en prisión tuvo un impacto fuerte en su defendida. Tal como explicó, la experiencia le permitió reflexionar y comprender que necesitaba introducir cambios profundos en su vida. “Está muy cambiada”, afirmó el abogado en declaraciones recientes. También remarcó que Morena es consciente de que el beneficio de la prisión domiciliaria implica una responsabilidad importante. “Sabe que si no cumple con las pautas que le impuso el juzgado, vuelve a la cárcel”, advirtió.

Morena Rial y el vínculo con su hijo Amadeo

Más allá de las cuestiones judiciales, el eje de esta nueva etapa parece estar puesto en su rol como madre. Según su entorno, Morena deseaba especialmente volver a compartir tiempo con su hijo y acompañarlo en su día a día. Durante su detención, ese contacto se vio limitado, por lo que ahora intenta recuperar esos momentos cotidianos. De acuerdo con su abogado, la relación con su padre y con su hermana se mantuvo firme durante todo el proceso. Sin embargo, el vínculo con el pequeño Amadeo era el aspecto que más extrañaba y que ahora busca priorizar.

Morena Rial junto a su hijo Amadeo, a quien ahora puede acompañar en su día a día.

Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso y será la Justicia la que determine su situación en la instancia del juicio. Hasta entonces, Morena Rial deberá cumplir con una serie de condiciones. Entre ellas, presentarse de manera periódica en el Patronato de Liberados, recibir únicamente visitas previamente autorizadas por la Justicia, asistir a tratamiento psicológico y evitar cualquier tipo de exposición mediática, ya que no podrá dar entrevistas ni utilizar redes sociales.

Sus días transcurren en la casa de su hermana, donde intenta construir una rutina más estable. Entre el cuidado de su hijo y las exigencias judiciales, la joven enfrenta una etapa decisiva mientras espera el juicio.