De Uma Granata a Francesca Estevanez y Sol Cwirkaluk, las hijas de los famosos que impusieron tendencias con sus vestidos de egreso

El fin de año llegó, y muchas celebridades disfrutan de la última etapa escolar de sus hijos. Entre ceremonias elegantes y fiestas de gala, los jóvenes se despidieron del secundario e impusieron lo mejor de la moda de noche. De Uma Granata a Francesca Estevanez y Sol Cwirkaluk, las influencers demostraron sus imponentes looks, y se robaron los halagos de los usuarios y los expertos fashionistas, en esta celebración especial.

Los imponentes looks para las fiestas de egresados de los famosos

1. Uma Granata

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani, disfrutó de su fiesta de egresados de fin de curso, donde recibió el diploma y emocionó a sus padres. Para la ocasión, la joven optó por un color llamativo, lejos de los neutrales, y fue por un amarillo en un look de verano. Se trataba de una prenda recta y larga hasta los tobillos, con una parte superior de corte triangular. Sin embargo, como detalle que salía de lo común, una larga "bufanda" de la misma tela emitía esa sensación delicada y elegante que la joven optó para su noche especial.

El imponente look de Uma Granata

2. Francesca Estevanez

Francesca, hija de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani, también vivió el fin de curso en una noche llena de emociones y amigos. Para el momento del diploma y entrega de todos los distintivos, optó por un verde petróleo, muy en tendencia entre los looks de gala. Si bien el de ella se destacaba por tener una "bufanda" en la espalda que volaba con el viento, la parte superior era en forma de rombo, haciendo que su vestido ceñido se ajustara sobre su cuello. Con elegancia y sensualidad, marcó este diseño como uno de los más cómodos para marcar la elegancia.

El imponente look de Francesca Estevanez

3. Sol Cwirkaluk

Sol, la hija de Karina la Princesita y El Polaco, es una reconocida influencer en redes sociales, y no dudó en compartir su viaje de egresados y UUD en su cuenta de TikTok. Es por eso que la fiesta de fin de curso no iba a ser la excepción. Para la ocasión, se mostró preparándose para la noche y mostró dos posibles vestidos antes de dar su elección final. Primero, fue por un ceñido al cuerpo con escote en U total black, y detalles brillantes. El mismo se caracterizaba por un tajo en la pierna que lo volvía más sensual. Sin embargo, optó por el segundo, con escote en V y perlas por doquier. En diferencia con el anterior, se trataba de un color crema que marcaba su figura y hacía destacar su pelo rubio.

Los dos posibles looks de Sol Cwirkaluk

4. Eloísa Furriel

Eloísa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum, también fue una de las jóvenes que logró imponer tendencia con su increíble look para la noche de recibida. Por el contrario de las anteriores, ella fue por los diseños cortos, por encima de las rodillas, pero mantuvo el ceñido al cuerpo. Con un look total black, llamó la atención con los delicados detalles estilos lenceros y los brillos por doquier, que hicieron que sus rulos sean el centro de atención.

El imponente look de Eloísa Furriel

En esta noche de despedidas, emociones y finales felices, las hijas de los famosos supieron dar sus pasos en la industria fashionista, manteniendo sus diferentes estilos personales. Desde brillos y colores claros hasta total blacks y cuellos elegantes, cada una de las jóvenes recibieron los halagos de sus seguidores y los expertos en la moda mientras recibían sus diplomas de fin de curso.

A.E